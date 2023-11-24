الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

مجموعة الأهلي، شباب بلوزداد يتقدم 2-0 علي يانج أفريكانز في الشوط الأول (صور)

بلوزداد، فيتو
بلوزداد، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، انتهي الشوط الأول بتقدم شباب بلوزداد الجزائري علي يانج أفريكانز بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي تقام  بالجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويتواجد الفريقان ضمن المجموعة الرابعة التي تضم النادي الأهلي وميدياما الغاني.

أهداف الشوط الأول 

تقدم الفريق الجزائري في الدقيقة العاشرة عن طريق عبدالرؤوف بنغيث.

وعاد شباب بلوزداد ليخطف الهدف الثاني بعد سيطرة واضحة في الدقيقة 47 عن طريق عبدالرحمن مزيان.

 

 

 وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي: 

تشكيل شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: جونديوز 

خط الدفاع: بلختير، قداد، حداد، لعوافي 

خط الوسط: سالمي، ساماك، بنغيت 

خط الهجوم: مزيان، بوصوف، درفلو 

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تشكيل يانج أفريكانز 

حراسة المرمى: منانا 

خط الدفاع: أتوهولا، حماد، جوب، موتامبالا 

خط الوسط: نزينجيلي، أوتشو، يحيي، زوزوا 

خط الهجوم: موسوندا، كال 

 

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

 وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

 

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