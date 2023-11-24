الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مجموعة الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد، فيتو
شباب بلوزداد، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أعلن ماركوس كاسترو المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب 5 يوليو بالجزائر.

 وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي: 

 

تشكيل شباب بلوزداد 

حراسة المرمى: جونديوز 

خط الدفاع: بلختير، قداد، حداد، لعوافي 

خط الوسط: سالمي، ساماك، بنغيت 

خط الهجوم: مزيان، بوصوف، درفلو 

Advertisements

 

تشكيل يانج أفريكانز 

حراسة المرمى: منانا 

خط الدفاع: أتوهولا، حماد، جوب، موتامبالا 

خط الوسط: نزينجيلي، أوتشو، يحيي، زوزوا 

خط الهجوم: موسوندا، كال 

 

 

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

 وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية

 

دوري أبطال أفريقيا شباب بلوزداد فريق شباب بلوزداد الجزائرى يانج أفريكانز التنزاني الجولة الأولي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

بيراميدز يفوز 1-0 على مازيمبي ويخطف أول ثلاث نقاط في المشوار الأفريقي (صور)

تفاصيل المران الختامي للنادي الأهلي قبل مواجهة ميدياما (صور)

الأكثر قراءة

أكتر واحدة وقفت جنبي، هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي

بيراميدز يفوز 1-0 على مازيمبي ويخطف أول ثلاث نقاط في المشوار الأفريقي (صور)

5 معلومات عن نظام كوريكت في امتحانات الميدتيرم الإلكترونية بآداب عين شمس

لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح (فيديو)

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

دوري أبطال أفريقيا،بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مازيمبي في الشوط الأول (صور)

اتحاد جدة يتعادل 1/1 أمام الاتفاق في المباراة الأولى لـ جاريدو

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

صلاح vs هالاند.. قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية