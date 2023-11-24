مجموعة الأهلي، التشكيل الرسمي لمواجهة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز في أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، أعلن ماركوس كاسترو المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وجاء تشكيل الفريقين على النحو التالي:

تشكيل شباب بلوزداد

حراسة المرمى: جونديوز

خط الدفاع: بلختير، قداد، حداد، لعوافي

خط الوسط: سالمي، ساماك، بنغيت

خط الهجوم: مزيان، بوصوف، درفلو

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تشكيل يانج أفريكانز

حراسة المرمى: منانا

خط الدفاع: أتوهولا، حماد، جوب، موتامبالا

خط الوسط: نزينجيلي، أوتشو، يحيي، زوزوا

خط الهجوم: موسوندا، كال

هدافو الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

ونجح 4 لاعبين من الأهلي في إحراز 7 أهداف خلال المباراتين اللتين خاضهما الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

2- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

3- أحرز أحمد عبد القادر هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

4- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الأثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

5- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

6- سجل محمد مجدى أفشة هدفًا في شباك فريق سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق سان جورج الاثيوبي في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي بطل إفريقيا في الموسم الماضي

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.