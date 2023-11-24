الدوري السعودي، الرياض يفوز 2-1 على التعاون ويحرمه من المركز الثالث

الدوري السعودي ، حقق فريق الرياض فوزا هاما على التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أحداث المباراة

تقدم جواو بيدرو للتعاون في الدقيقة الرابعة، وعادل الرياض الكفة في الدقيقة 72 عن طريق صالح العباس.

وخطف بيراما توريه الهدف الثاني للرياض في الدقيقة 100، في مباراة شهدت حالتي طرد واحدة لكل فريق عبدالفتاح آدم لاعب التعاون في الدقيقة 62، وطرد محمد الشويرخ لاعب الرياض في الدقيقة 102.

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وشهدت المباراة إضافة 15 دقيقة وقتا بدل ضائع.

تشكيل التعاون

حراسة المرمي: مايلسون

خط الدفاع: العبدالرزاق، السلولي، جيروتو، فقيهي

خط الوسط: فلافيو، المهديوي، ميدران

خط الهجوم: ادم، بيدرو، بارو

تشكيل الرياض

حراسة المرمي: كامبانيا

خط الدفاع: الشويع، ارسلاناجيتش، الشويرخ، الخيبري

خط الوسط: توريه، الرشيدي، الشهري

خط الهجوم: قحطاني، خوانمي، العباس

عودة أحمد حجازي إلى اتحاد جدة

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قد قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج حجازي من حسابات فريقه اتحاد جدة، منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب إصابة الرباط الصليبي، قبل أن يتعافى ويعود للتدريبات الجماعية مؤخرا.

واستبعد الجهاز الفني السابق لاتحاد جدة بقيادة نونو سانتو، مواطنه جوتا من حساباته الخاصة بالدوري لأسباب فنية، قبل أن يعيده للمشاركة في المباريات بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن مصادر مطلعة كشفت لها أن قرار مشاركة أحمد حجازي في المباراتين أصبح بيد الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، مدرب الفريق الجديد، الذي تولى المنصب مؤخرا خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي أقيل من الاتحاد.

ويعود أحمد حجازي للمشاركة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن السعودي في الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها لعملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.