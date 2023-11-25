لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

خير ما يبدأ به المرء يومه بعد الاستيقاظ من نومه هو ذكر الله والثناء عليه وليس أفضل من الدعاء ذكر حيث إن الدعاء هو الطلب، وعلي المرء منا أن يدعو الله تعالي لقضاء حوائجه، وفي هذا الإطار نقدم لكم دعاء الصباح ليوم السبت خاصة وأن يوم السبت هو بداية الأسبوع وأول أيام العمل الرسمية في بعض الدول وعطلة رسمية في الدول الأخرى فإلي التفاصيل

لماذا سمي يوم السبت بهذا الاسم

أصل السبت: القطع، قيل: سمي يوم السبت بذلك لأن الله تعالى قطع فيه الخلق، وقيل: لأن اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال.

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والسبت هو أحد أيام الأسبوع ويوم السبت فى التوراة المنزلة على النبي موسى (ص) يوم راحة من العمل الوظيفي حيث لا يجوز فيه للمؤمن الخروج للسعى خلف الرزق، ففي تفسير الطبري يقول: “وأصل “السبت” الهدوّ والسكون في راحة ودعة، ولذلك قيل للنائم “مسبوت” لهدوّه وسكون جسده واستراحته، كما قال جل ثناؤه: “وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا” (النبأ: 9) أي راحة لأجسادكم.

وبحسب علماء اللغة هو مصدر من قول القائل: “سبت فلان يسبت سبتا “.وقد قيل: إنه سمي “سبتا”، لأن الله جل ثناؤه فرغ يوم الجمعة – وهو اليوم الذي قبله – من خلق جميع خلقه.” (تفسير الطبري في شرح البقرة 65).

دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

دعاء صباح السبت من القرآن الكريم

هناك عدد من الآيات في القرآن الكريم، يمكن الاستعانة بها وترديدها ضمن دعاء الصباح، وجاءت آية الكرسي من سورة البقرة في مقدمة هذه الآيات: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

ومن آيات القرآن التي تُستخدم في دعاء الصباح، الآية رقم 129 من سورة التوبة «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »، إضافة إلى الآيات رقم (1) (2) (3) من سورة غافر: « حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ».

دعاء صباح السبت قصير من السنة

• سبحان الله العظيم وبحمده؛ مئة مرّة.

• سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ (مئة مرة أو أكثر).

• اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

• اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

• رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

• حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ(سبع مرات).

• لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

• بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ (ثلاث مرات).

• سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته ثلاث مرّات.

• يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ، وأَصلِحْ لي شأني كلَّه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

• اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت ( ثلاث مرّات).

• لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ (عشر مرات).

• سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ(مئة مرّةٍ أو أكثر).

دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

آيات قرآنية تستخدم في الدعاء وتحقيق الأحلام



يمكن ترديد دعاء الصباح من القرآن الكريم للوقاية من عذاب جنهم بقول "ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما"

ترديد دعاء الصباح من القرآن الكريم لطلب قبول الأعمال من الله بقول "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم".

وللوقاية من زيغ البصر يمكن ترديد دعاء "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب".

ولزوال الحزن يقال دعاء الصباح من القرآن الكريم "إنما أشكو بثي وحزني إلى الله".

وللوقاية من وساوس الشيطان يقال "رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون".

ولإلهام الصبر على الدنيا يقال "ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين".

أما دعاء الصباح من القرآن الكريم للتوفيق في الحياة يقال بهذه الآية "وما توفيقي إلى بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

ولنيل الشهادة وجزائها يقال "ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين".

وللشفاء من المرض، يقال دعاء الصباح من القرآن الكريم "رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".

ولعلاج ضيق الصدر بالدعاء يقال في الصباح "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري".

ولطلب العلم والتوفيق، يقال دعاء الصباح من القرآن الكريم "رب زدني علما".

وللذرية الصالحة يقال دعاء سيدنا زكريا من القرآن الكريم "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء".

أما دعاء فك الكرب يقال فيه "حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".

ولتحقيق الأمنيات العسيرة يقال دعاء الصباح من القرآن الكريم "حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون".

وللمواظبة على الصلاة يقال الدعاء المذكور في القرآن الكريم "رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء".

وللشعور بالسكينة والهدوء في الحياة الزوجية يقال دعاء "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما".

ولمن يرغب في بيتًا بالجنة يقول دعاء الصباح من القرآن الكريم "رب ابن لي عندك بيتا في الجنة".