كلوب: ما زلنا ننتظر الكثير من محمد صلاح والسيتي أفضل فريق في العالم

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بالمستوى الذي يقدمه النجم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الريدز.

كلوب يشيد بمحمد صلاح ومانشستر سيتي

وقال كلوب عن محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي غدا السبت: صلاح بإمكانه التحسن ونتوقع منه ذلك وإلا لماذا هو أول من يأتي للمقر التدريبي وآخر من يغادر لولا أنه يريد التحسن بإستمرار فهو لديه الرغبة في ذلك.

وأضاف كلوب: صلاح حصل على الخبرة التي تجعله يعرف أكثر عن كرة القدم، إنه لاعب مختلف عن الفتى الذي وصل حينها ومع ذلك كان جيدًا حتى بذلك الوقت.

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وتابع كلوب: محمد صلاح جيد جدًا مع زملائه اللاعبين وبالهجوم أيضا، إنه لاعب مميز للغاية وآمل أن يستمر.

وأكمل: مباراة الغد ستكون صعبة فهم واحد من أقوى الفرق بالعالم أعلم بأن أرقامنا غير جيّدة في ملعب الإتحاد لكنهم فريق قوي بشكل لايصدق وليس هناك شيء لقوله لجعلهم أضعف.

واستطرد: لو صعبنا المباراة عليهم سيكون لدينا فرصة لكن إذا لعب السيتي بحرية فلن يكون لأي فريق فرصة لفعل شيء.

وشدد: نعم نحن أقرب هذا الموسم من المستوى الذي نريده لكن علينا الفوز بالصراعات الحاسمة على أرض الملعب فهذا أمر مهم.

وعن المنافسة مع السيتي قال: لا أعلم ما إذا الصراع بين الناديين هو الأكبر لكنها أصعب مباراة قد تلعبها المشجعين يحددون الصراع الأقوى لكن من ناحية المواجهة المباشرة على أرض الملعب فاحتجنا لوقت معلوم لنكون خصوم مباشرين ونلعب مباريات كُبرى.