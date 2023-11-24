الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

فيلم فوي فوي فوي يحقق 133 ألف جنيه إيرادات بالأمس

فيلم فوي فوي فوي،
فيلم فوي فوي فوي، فيتو

يواصل فيلم فوي فوي فوي تحقيق إيرادات جيدة منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي  والذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة نيللي كريم.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي 

وحقق فيلم فوي فوي فوي إيرادات 133 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس بدور العرض السينمائي.

وكان المخرج عمر هلال أعرب عن سعادته وامتنانه لترشيح فيلمه “فوي فوي فوي” لجوائز أوسكار 2024.

المخرج عمر هلال

 وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": بعد 5 أيام فقط فيلم فوي فوي فوي لاقى صدى وحبًّا كبيرًا جدًّا سواء في مصر أو أثناء العرض الخاص بالأمس في الرياض ثم نعلم أنه تم اختياره لينافس بالأوسكار ويمثل مصر، فأشعر وكأني في حلم الله أكبر والحمد لله على هذا التوفيق الكبير.

Advertisements

وتابع: سعيد وفخور إني همثل بلدي في العالم، الواحد لما بتفرج على الأولمبياد أو كأس العالم أو بنشوف محمد صلاح بيمثل بلده إزاي بيكون نفسه يعمل أي حاجة لبلده والحمد لله إننا قدرنا نوصل للترشح ونتمنى الوصول للتصفيات.

 وعن الأزمة التي أثيرت خلال المؤتمرالصحفي الذي أُقيم بالعرض الخاص الأول للفيلم في مصر بينه وبين أحد الصحفيين والذي أخذ البعض أنه يهين ويسخر من الأسئلة التي وُجهت إليه.. قال “هلال” لــ “فيتو”: مبدئيًّا لا أجرؤ على السخرية أو الإهانة أو التقليل من أى رمز إعلامي وصحفي، ولا أجرؤ على التقليل من إي إنسان أنا مين أصلا لسه.

وأوضح: الصحفي الذي ارتبط اسمه بالأزمة دمه خفيف والتقينا لأول مرة أثناء دخولى على الريد كاربت وأجريت معه حوارًا مسجلًا بالفيديو بمفرده وكانت ردودي جيدة وهو يشهد بهذا وأنه طلب مني أن يتم حوار بينا مرة أخرى لن أمانع بلا شك.. ولكن سؤاله لي أثناء الندوة في الأصل كان كوميدي، فبدون حرق لنهاية الفيلم.. فهو كان يرى أن نهاية النصابين جيدة وهذا غير صحيح النهاية محزنة جدًا وهو ما حاولت أن أٌفهمه إياه بقولي نهاية لا اتمنها لي ولا لأصدقائي أو أهلي أو أحد.. لأن جميع من تأمروا فى الفيلم أو بمعنى دارج نصابين لاقوا مصائر كارثية.. وهذه رسالة الفيلم.

وقال: كل التقدير والامتنان لجميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكامل احترامي لجميع العاملين بها.

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

 والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. 

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فوي فوي فوي أبطال فيلم فوي فوي فوي تفاصيل فيلم فوي فوي فوي محمد فراج

الأكثر قراءة

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

السيسي لمواطن: مش عاوز حاجة؟ شغال إيه وبتقبض أد إيه؟

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديدية لهذه الفئات، تعرف عليها

تخفيضات ملابس الأطفال في الجمعة البيضاء، البنطلون بـ 2499 جنيها (صور)

سيدة للرئيس السيسي: منور البلد

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال بعد سريان الهدنة في غزة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

المزيد

انفوجراف

معلومات عن يوسف عطال بعد اعتقاله في فرنسا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية