انطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز رشيد في البحيرة

شهد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة بالبحيرة، إنطلاق فعاليات القافلة الدعوية المكبرة بمركز، ومدينة رشيد، والتي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة،تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير، وتجديد الخطاب الديني، وضمن جهود محافظة البحيرة للارتقاء بمستوى الوعي والتثقيف الديني، ومواجهة الأفكار المغلوطة.

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وتضمنت فعاليات القافلة عقد اجتماع مع أئمة أوقاف رشيد وحضور مقرأة قرآنية للأئمة،و إقامة مقارئ قرآنية للجمهور، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل وذلك بحضور اللواء ياسر مهنا - رئيس مركز ومدينة رشيد، ومحمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور، وفضيلة الشيخ محمد رجب خليفة - وكيل مديرية الأوقاف، وهشام سعيد الجاهل - عضو مجلس النواب، ومديري إدارات أبو حمص اول وثان وكفر الدوار أول وثان وادكو ورشيد ولفيف من الأئمة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع،بجهود وزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية في تنظيم الأنشطة الدينية، والدعوية، والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج، والمبادرات التثقيفية، والتوعوية والتي تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار.

خاصة من الشباب، والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير في بناء الإنسان والمجتمع.