انتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين وعدد من المناطق في قطاع غزة (فيديو)

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن انتشال عشرات الشهداء من شارع صلاح الدين، في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة مع بدء الهدنة.

في هذا السياق، تحدثت فصائل المقاومة الفلسطينية عن التزامهم بوقف عملياتهم العسكرية والصاروخية خلال الهدنة إذا التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.

على الجانب الآخر، كانت هيئة شئون الأسرى، نشرت قائمة بأسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الجمعة، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، وعددهم (39) وهم:

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يوسف محمد مصطفى عطا - رام الله

قصي هاني علي احمد - بيت لحم

جبريل غسان إسماعيل جبريل - قلقيلية

محمد أحمد سليمان أبو رجب - الخليل

احمد نعمان احمد ابو نعيم - رام الله

براء بلال محمود ربعي - الخليل

أبان اياد محمد سعيد حماد - قلقيلية

معتز حاتم موسى أبو عرام - الخليل

إياد عبد القادر محمد خطيب - القدس -حزما

ليث خليل عثمان عثمان - رام الله

محمد محمود أيوب دار درويش - رام الله

جمال خليل جمال براهمة - أريحا

جمال يوسف جمال أبو حمدان - نابلس

محمد أنيس سليم ترابي - نابلس

عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق - القدس

روان نافز محمد ابو مطر رام الله

مرح جودت موسى بكير - القدس

ملك محمد يوسف سليمان - القدس

أماني خالد نعمان حشيم - القدس

نهاية خضر حسين صوان - القدس

فيروز فايز محمود البو - القدس

تحرير عدنان محمد أبو سرية - نابلس

فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس

ولاء خالد فوزي طنجة / طولكرم

مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس

أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس

أزهار ثائر بكر عساف / القدس

رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم

فاطمة نعمان علي بدر / القدس

روضة موسى عبد القادر ابو عجمية / بيت لحم

سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسة/ نابلس

فاطمة إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم

سميرة عبد الحرباوي /القدس

سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية

فاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلس

حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله

فاطمة نصر محمد عمارنة / جنين

زينة رائد عبدو / القدس

نور محمد حافظ الطاهر / نابلس

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ومنذ قليل، ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن أسرى فلسطينيين.

كذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن قوات كبيرة من الشاباك والشرطة تواجدت على مدخل وداخل سجن الدامون في الكرمل، تمهيدا لإطلاق سراح الأسيرات من السجن ونقلهن إلى سجن عوفر، ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفات.

هدنة الـ 4 أيام في قطاع غزة

واليوم، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 49 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى المدنيِّين لدى حركة حماس بعد الظهر، على ما أعلنت قطر الخميس، بينما أكَّدت حماس مبادلة أسرى إسرائيليِّين بأسرى فلسطينيِّين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في وقت سابق بأنه سيتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء (14:00 ت ج) من اليوم الجمعة.

صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين

وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال.

كما أضاف أنه من الواضح أن كل يوم سيضم عددًا من المدنيين المُفرج عنهم، كما تم الاتفاق عليه، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام.

وتابع أنه سيتم من خلال أيام الهدنة جمع المعلومات حول بقية الأسرى للنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد هذه الهدنة.

من جانبها، أكدت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أمس، أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباحًا، مشيرةً إلى أنها تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكريّة من الجانبين.

وأكدت أنه سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًّا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا، ويُفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيّين من النساء والأطفال.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس، إن الحركة اشترطت إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من السجون حسب الأقدمية.

هدنة برعاية مصرية وقطرية وأمريكية

أما في إسرائيل، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين، مضيفا أن الجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الأسرى.

وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في إطار اتفاق الهدنة "سيتم يوميًّا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة".

وتابع: "كذلك ستبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، حيث سيتم يوميًّا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يومًا".

وأوضح أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".

وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".

واختتم قائلًا: "للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".