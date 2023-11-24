ميرفت أمين، حكايات قطة الشاشة داخل اللوكيشن، مشهد جريء أشعل الغضب الجماهيري عليها

تحتفل قطة الشاشة العربية الفنانة ميرفت أمين، اليوم الجمعة، بعيد ميلادها الـ 77، التي قدمت خلالهما رصيد فني كبير يقدر بـ 120 فيلما وأكثر من 10 مسلسلات للتليفزيون جعلها تتمركز ضمن نجمات الصف الأول..

بدايات ميرفت أمين الفنية

ولدت ميرفت أمين بمحافظة المنيا في 24 من شهر نوفمبر لعام 1946 لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت من كلية الآداب لقسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، ودخلت الفن عن طريق الصدفة حيث عرض عليها أحد أقاربها الذهاب معه إلى استديو جلال لترى عن قرب كيفية صناعة الأفلام.. بدأت مسيرتها الفنية على مسرح الجامعة حيث قامت بتأدية أدوار مسرحية متواضعة ومنها “يا طالع الشجرة” و"مطار الحب"، وعلى الرغم من تكوينها تجارب فنية بسيطة إلا أنها استطاعت أن تقتنص إشادات كثيرة من قبل الحضور..

Advertisements

وكانت بدايتها في مجال السينما من خلال الفنان الكبير أحمد مظهر بفيلم يحمل اسم “نفوس حائرة”، ومن ثم انطلقت للنجومية من خلال فيلم “أبي فوق الشجرة” الذي تعاونت به رفقة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومن بعده قامت بالمشاركة في فيلم “ثرثرة فوق النيل” في عام 1971، ثم تلاه فيلم “البحث عن فضيحة” مع الزعيم عادل إمام.. وكانت تلك الأفلام هي بمثابة ثلاثة إضاءات من طراز خاص أفتحت لها أبواب الشهرة والنجاح.. وقدمت عدد من الشخصيات الخالدة من بينهم “نبيلة” في فيلم الحفيد، “إيمان” في فيلم البنات والحب، “عفاف ” بفيلم دائرة الإنتقام، “كاميليا” بفيلم حافية على جسر الذهبـ، “فاطمة ” بفيلم رجال لا يعرفون الحب.. وخلال تلك الفترة قدمت ميرفت أمين رفقة الفنان رشدي أباظة فيلم معنون بـ "أعظم طفل في العالم" وكان له تأثير سلبي عليها حين ظهرت بشكل أكثر جرأة من جميع أعمالها في إحدي مشاهد الفيلم وكانت شبه عارية مما جعلها فى مرمي الهجوم الجماهيري على مدار فترة طويلة.

نقطة الإحتراف

ومثلت فترة الثمانينيات فترة الإحتراف الفني لــ ميرفت أمين وقدمت خلالها عدد من الروائع والإبداعات الفنية الذي اندرج بعضها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية ومنها نجد على سبيل المثال؛ فهي: “سواق الأتوبيس، تزوير في أوراق رسمية، زوجة رجل مهم، الأراجوز، والدنيا على جناح يمامة”.



كما قدمت خلال عام 2001 دور خاص ضمن أحداث “أيام السادات” وهو الفيلم الذي يجسد السيرة الذاتية لـ الرئيس الراحل أنور السادات حيث جسدت فيه دور زوجته “جيهان السادات”.. وشاركت خلال عام 2007 في فيلم “مرجان أحمد مرجان” رفقة الزعيم عادل إمام، وفيلم “ممنوع الاقتراب أو التصوير” الذي عرض عام 2017.. وكان آخر أعمالها لعام 2021 فيلم “ أعز الولد ”.

أعمال درامية لا تُنسي

أما عن أدوارها في المسلسلات فإن أهم أعمالها في الثمانينات مسلسل “الزوجة.. أول من يعلم”، ومسلسل “الرجل الآخر”، مسلسل “لاتطفئ الشمس” والذي جسدت به دور “إقبال”، ومسلسل “بالحجم العائلي”، ومسلسل “قيد عائلي”.

ومن أغرب المواقف التي صادفت ميرفت أمين خلال مشاركتها الفنية كانت في فيلم “أخطر رجل فى العالم” أو الشهير بـ إكس، وقالت فى إحدي تصريحاتها التليفزيونية أنه طُلب منها تسجيل أغنية ضمن أحداث العمل مع فؤاد المهندس، وما إن دخلت الاستوديو حتى أُصيبت بحالة من الرهبة بعد رؤيتها الفرقة الموسيقية وتم كتم صوتها ما أدى إلى الاستعانة بصوت مطربة أخرى.. فكانت ترهب الميكرفون على عكس كونها لم ترهب الكاميرا يومًا.

تكريمات وجوائز رفيعة المستوي

وخلال مسيرة فنية تخطت الخمسين عاما تعاونت مع كبار المخرجين ومن بينهم؛ هنري بركات، حسين كمال، زهير قنوع، أحمد بدرخان، أحمد يحيى، فايز حجاب ومحمد خان.. اقتنصت قطة الشاشة عدد من الجوائز والتكريمات رفيعة المستوي.. أبرزها؛ أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي، وتكريم خاص بمهرجان دمشق، وتكريم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن دورها فى فيلم “أيام السادات”.

الحياة الشخصية لـ ميرفت أمين

أما عن حياتها الشخصية تزوجت الفنانة ميرفت أمين 6 مرات، وكان أولها من المطرب السوري “موفق بهجت” عام 1970 وتطلقا خلال فترة وجيزة وقالت حينها أنها ندمت لأن زيجتها الأولى كانت غير موفقة بسبب صغر عمرها، ومن بعده عازف الجيتار عمر خورشيد عام 1972، ثم تزوجت ثالث مرة من رجل الأعمال مصطفى السيد..

وكانت أطول زيجاتها الرابعة من الفنان حسين فهمي في عام 1974 وهو والد ابنتهم الوحيدة “منة الله” ووقع الطلاق بينهما بعد 14 عاما، وتزوجت بعدها مرتين كانت إحداها من حسين القلا ثم رجل الأعمال مصطفى البليدي.