الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم بحملة تموينية بالبحيرة

حملة تموينية بالبحيرة،
حملة تموينية بالبحيرة، فيتو

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة، وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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حيث قامت الرقابة التموينية برئاسة سمير البلكيمي بتنفيذ حملات تموينية أسفرت بمدينة النوبارية، عن ضبط 82 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالي 4 أطنان دقيق تم تجميعهم من السوق السوداء داخل مخبزين لإنتاج الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبحملات مماثلة بمركزي كفر الدوار ورشيد تم ضبط 14 جزارا يقومون بالذبح خارج المجازر الحكومية، ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على كمية كبيرة من اللحوم بالإضافة لضبط 8 مخابز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و5 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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البحيرة تموين حملة ضبط أخبار إيتاي البارود

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