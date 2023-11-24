الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 3 متهمين بالنصب على مواطنين في آثار مقلدة بالطالبية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على تمثال فرعوني مقلد حال استقلالهم سيارة في الطالبية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول عاطل مطلوب في قضية اتلاف والمحكوم فيها بحبس 3 أشهر، والمتهم الثاني عاطل والمطلوب في قضية تبديد والمحكوم عليه بحبس أسبوع، المتهم الثالث عامل والمطلوب في قضية تزوير وسلاح والمحكوم عليه 15 سنة، وطالبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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وأفادت التحقيقات أن المتهمين يعملون على تقليد تماثيل فرعونية وبيعها للمواطنين على أنها أصلية، بهدف تحقيق مكاسب مالية.

ضبط عصابة الإتجار بالآثار المزيفة في الطالبية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية بحوزتهم تمثال فرعوني مقلد حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية، بالإتجار في الآثار المقلدة والنصب على المواطنين متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وتبين أن المتهم الأول عاطل مطلوب في قضية إتلاف والمحكوم فيها بحبس 3 أشهر، والمتهم الثاني عاطل والمطلوب في قضية تبديد والمحكوم عليه بحبس أسبوع، المتهم الثالث عامل والمطلوب في قضية تزوير وسلاح والمحكوم عليه 15 سنة، وبحوزتهم "8 هواتف محمولة، 2 لاسلكي وكي توكي، تمثال فرعوني غير أصلي، صندوق خشبي بداخله أدوات فرعونية غير أصلية" جرى اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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