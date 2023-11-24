الكشف على 228 مواطنا بمختلف التخصصات خلال قافلة طبية بإيتاي البارود

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، قافلة طبية بقرية البهي التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط الحرية وذلك لخدمة مواطنيها من أبناء القرية حفاظا على صحتهم من مختلف الفئات العمرية، جاء ذلك استمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظة البحيرة.

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حيث تم خلالها تقديم خدمات طبية 228 من أهالي القرية بمختلف التخصصات (141 باطنة - 50 رمد - 15 أسنان - 22 عمل نظارات).

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالقرى بمحافظة البحيرة وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.