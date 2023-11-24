الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

تنظيم 3750 زيارة منزلية ضمن حملة احميها من الختان بأسوان (صور)

حملة احميها من الختان
حملة احميها من الختان فى اسوان،فيتو

 تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتي تعقد بجميع محافظات الجمهورية، وينفذها المجلس القومي للمرأة في إطار فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

 صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، مؤكدة بأنه تم تنظيم ٣٧٥٠ زيارة منزلية استهدفت 25 ألفا و948 سيدة ورجل وطفل ضمن الحملة بقرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان.

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كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن القرى والتوابع التي تم تنفيذ حملة التوعية بها هي قرية حجازة وسلوا بحري وسلوا قبلي والشبيكة ومدينة كوم أمبو وسبيل أبو ناجي والعتمور المستجد والعتمور بحري والسلسلة على مستوى مركز كوم أمبو.

أضافت أن على مستوى مركز إدفو فقد تم تنفيذها بقرى العدوة والبصيلية قبلي والرديسية قبلي والرمادي بحري ومدينة إدفو والشراونة والدقاديق والقنان والمحاميد ونجع هلال والزنيقة، فيما تم تنفيذها على مستوى مركز نصر النوبة بقرى أرمنا وأبريم وجرف حسين ودهميت ومدينة نصر النوبة، بينما تم تنفيذها على مستوى مركز أسوان في قرى ومناطق عزبة التحرير والحكروب وعزبة شنودة والشيخ هارون والسيل الريفي.

أوضحت أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان حيث يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف.

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أسوان احميها من الختان المرأة تنظيم ندوات تثقيفية القومي

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