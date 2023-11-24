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رياضة

ألمانيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم للناشئين على حساب إسبانيا

ألمانيا، فيتو
ألمانيا، فيتو

تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في إندونيسيا بعد فوزه على المنتخب الإسباني بهدف نظيف اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

ويدين المنتخب الألماني بالفضل في هذا الفوز للاعبه باري برونر الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينز لاعب المنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب الألماني في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني والتي تقام في وقت لاحق.

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يشار إلى أن منتخب البرازيل يحمل لقب آخر نسخة لبطولة العالم للناشئين عام 2019.

وانطلقت بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا في إندونيسيا، وقدمت هذه البطولة من قبل نجوم عظماء مثل فيل فودين وسيسك فابريجاس وتوني كروس وفيكتور أوسيمين ولاندون دونوفان.

ورغم أن تركيز الجميع في هذا الوقت يكون على الأندية ولكن هناك مواهب شابة جديدة في انتظار الفرصة للتألق ومساعدة بلادهم في كأس العالم تحت 17 عامًا.

منتخب البرازيل هو حامل اللقب، بعد أن فاز بالبطولة على أرضه في عام 2019، وهو واحد من 24 دولة تأهلوا لبطولة هذا العام ويأملون في رفع الكأس مجددًا.

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