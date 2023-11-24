الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و800 ألف بالبحيرة

افتتاح مسجد بالبحيرة،فيتو
افتتاح مسجد بالبحيرة،فيتو

افتتحت مديرية الأوقاف بالبحيرة، اليوم الجمعة، 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها 

حيث تم افتتاح، مسجد السعداوي البحري - حوش عيسى، على مساحة 214 م2 بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه(إحلال وتجديد )، ومسجد كوم القدح - زاوية صقر - أبو المطامير،على مساحة 325 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه (إحلال وتجديد)،  مسجد بلشا - حوش عيسى على مساحة 265 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه (صيانة).

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وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "القوة والثبات في مواجهة التحديات" أن مما لا شك فيه أن أمتنا العربية تواجه هذه الأيام تحديات قوية، تحاول النيل من هويتها وأمنها واستقرارها، مما يتطلب توحيد صفها في مواجهة تلك التحديات.

والمؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن، وثقته في الله (عز وجل) ثم في نفسه كبيرة لأن له إحدى الحسنيين او كليهما: إما تحقيق ما يصبو إليه، وأما تحقيق ما يريده مدخرا عند الله (عز وجل) يوم القيامة، أو الأمرين كليهما.

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مسجد البحيرة حوش عيسى إفتتاح الأوقاف

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