الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

تفاصيل المؤتمر الصحفي بين السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 

وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

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ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا

وجاءت أبرز الرسائل:

  • آلاف المدنيين سقطوا في حرب غزة أغلبهم من الأطفال والنساء
  • معاناة  كبيرة لأهالي قطاع غزة من التصعيد العسكري الإسرائيلي.
  • نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
  • نأمل أن تشهد الهدنة في غزة تمهيدا من أجل استمرار دخول المساعدات
  • معبر رفح لم يغلق أبدا
  • نبحث تقديم مساعدات كافية وتوفير مناطق آمنة في كافة أرجاء غزة
  • نتحدث اليوم عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام ونتمنى أنها تزيد لتسليم مزيد من الرهائن والأسرى.
  • قدمنا 75% من المساعدات إلى غزة
  • قطاع غزة يحتاج يحتاج للمزيد لإعاشة 2.3 مليون

ينبغي في المرحلة الحالية احتواء التصعيد وتوفير بيئة مناسبة وتوفير مساعدات.
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السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاع غزة

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