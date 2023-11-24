رقم قياسي جديد يطارد محمد صلاح أمام مانشستر سيتي غدا

يحل ليفربول غدا السبت ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد لملاقاته في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، وفي تلك المباراة سيطارد محمد صلاح رقما قياسيا جديدا في مسيرته.

وأوضح موقع ليفربول الرسمي، أن صلاح حال تسجيله لهدف واحد فقط في المباراة فهو سيصل لهدفه رقم 151 في مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح 148 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وحينها سيتعادل صلاح مع لاعب ليفربول السابق "مايكل أوين" ويصبح عاشر الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

أما ضد سيتي بشكل خاص فقد سجل صلاح ضدهم 11 هدفا في 18 مباراة خاضها أمامهم في كل المسابقات.

وأيان راش أيقونة ليفربول هو أكثر من سجل أهدافا ضد سيتي بواقع 15 هدفا.

ويتصدر سيتي الترتيب بـ28 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه ليفربول وأرسنال.

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

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ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي



السبت 25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام … 5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس .. 5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي.. 5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين 27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط