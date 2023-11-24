الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديدية لهذه الفئات، تعرف عليها

شباك تذاكر كبار السن،فيتو
شباك تذاكر كبار السن،فيتو

تقدم الهيئة القومية للسكك الحديدية عددا من الخدمات المجانية لكبار السن فوق 75 سنة، وأصحاب الأمراض مثل مرضى السرطان وذوي الهمم وبعض فئات المجتمع.

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديد لهؤلاء تعرف عليها

وتشمل هذه الخدمات:

إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف ثمن التذكرة ، وتوفير عربات صغيرة لنقل كبار السن من ساحة المحطة حتى القطار المقرر استقلاله.

بوابات إلكترونية مخصصة لكبار السن.

يتم تخصيص بوابات خاصة بكبار السن وذلك للتيسير عليهم.

شباك خاص بكبار السن.

توفير منافذ بيع مخصصة لكبار السن للتيسير عليهم.  

Advertisements

Advertisements

منح تذاكر سفر مخفضة لذوي الهمم:

-يتم صرف تذاكر لذوي الهمم والمرافق (إن وجد) بتخفيض 50% لكل منهم للقطارات المكيفة والقطارات الفاخرة والروسي المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي او المكاتب التابعة لها.

-يتم الحجز من خلال شبابيك التذاكر قبل استقلال القطار تفاديًا لدفع الأجرة بالإضافة إلى الغرامة المقررة.

- منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم:

-تصرف الهيئة تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا (كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الأسباني والفرنساوي) بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم.

منح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر

-يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الاجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما (كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقة. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهيئة القومية للسكك الحج الهيئة القومية للسكك الحديد الدوريات العالمية الخدمات المجانية الهيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط تاجري عملة وسيارة محملة مواد بترولية بالمنوفية والأقصر

4 قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين، تعرف عليها

الأكثر قراءة

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

السيسي لمواطن: مش عاوز حاجة؟ شغال إيه وبتقبض أد إيه؟

تخفيضات ملابس الأطفال في الجمعة البيضاء، البنطلون بـ 2499 جنيها (صور)

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

سيدة للرئيس السيسي: منور البلد

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال بعد سريان الهدنة في غزة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديدية لهذه الفئات، تعرف عليها

Advertisements

منوعات

المزيد

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

المزيد

انفوجراف

معلومات عن يوسف عطال بعد اعتقاله في فرنسا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية