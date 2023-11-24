الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

غدا، نظر دعوى تطالب بمنع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب واسترداد الأموال

جمال وعلاء مبارك،فيتو
جمال وعلاء مبارك،فيتو

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل " مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان"، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

 

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اختصمت الدعوى التى حملت رقم   ٧٧/٥٦٨٩٢ رئيس الوزراء وآخرين.

جنايات القاهرة 

وكانت محكمة جنايات القاهرة،قد أصدرت قرار بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية الكسب غير المشروع‏.‏ وقالت المحكمة ـ برئاسة المستشار عبد المنعم عبدالستار رئيس الدائرة ـ إنه لا يجوز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة بشأن الطعن على القرار الصادر بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة‏,‏

 وذلك في ضوء التحقيقات التي تجري معهما أمام جهاز الكسب غير المشروع, ومن ثم يستمر قرار إخلاء سبيلهما. وكانت دائرة أخري برئاسة المستشار محمد خلف الله قد تنحت عن نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

كانت السلطات السويسرية، قد أعلنت على لسان الرئيس الجديد لمديرية القانون الدولى العامة بوزارة الخارجية السويسرية، أن تجميد الحكومة السويسرية لأرصدة رموز نظام مبارك سينتهى فى فبراير 2017.

 

ويجرى نظر قرار تجديد تجميد الأموال فى شهر فبراير من كل عام، بناء على طلب تتقدم به السلطات القضائية المصرية إلى سويسرا والاتحاد الأوروبي.

 

وقال جهاز الكسب غير المشروع: إن الأموال المهربة إلى سويسرا لا تخص حسنى مبارك وإنما تخص نجليه "علاء وجمال" وعدد من رموز نظامه، لافتًا إلى أن حجم الأموال المهربة إلى سويسرا تقدر بنحو 700 مليون دولار، منها  400 مليون دولار تخص نجلى حسنى مبارك، بما يعادل 3 مليارات جنيه، بينما الـ 300 مليون دولار المتبقية تخص حوالى 12 مسئولا سابقا فى عهد الرئيس الأسبق.

وأشار، إلى أن جمال وعلاء مبارك اعترفا فى تحقيقات جهاز الكسب بامتلاكهما حساب بنكى فى سويسرا يتضمن ذلك المبلغ.

وأكد مساعد وزير العدل، أن قطاع التعاون الدولى بالوزارة يتابع جيدًا ملف استرداد الأموال وعلى تواصل مستمر مع السلطات السويسرية، مؤكدًا علم القطاع التام بموعد انتهاء فترة تجميد أموال مبارك لدى سويسرا، مشيرًا إلى أن قطاع التعاون الدولي سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

 

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