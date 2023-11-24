أبرز محاكمات الأسبوع القادم، محاكمة 111 متهما بقضية طلائع حسم، ومحاكمة البلوجر هبة السيد بتهمة الإتجار بالبشر

تشهد أروقة محاكم الجنح والجنايات والنقض خلال الأسبوع المقبل، نظر العديد من القضايا المهمة الخاصة بمشاهير في الرياضة والفن وقضايا الرأي العام، فيما يلي استعراض لأبرز محاكمات الأسبوع.

محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم"

تستكمل الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر السبت برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

Advertisements

محاكمة البلوجر هبة السيد بتهمة الإتجار بالبشر

تعقد محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون جلسة السبت 25 نوفمبر لنظر قضية البلوجر هبة السيد المعروفة إعلاميا بـ «ام زياد» المتهمة بالإتجار بالبشر للاستماع لمرافعة الدفاع ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.

محاكمة عاطلين بتهمة قتل شاب لدفاعه عن شقيقته

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الأحد محاكمة عاطلين، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته.



كشفت التحقيقات، عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، مما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محاكمة المتهم بقتل زوج عمته بإمبابة بسبب خلافات مالية

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين محاكمة فني تكييف وتبريد، لاتهامه بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة إمبابة على مبلغ مالي 7 آلاف جنيه.



وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "م. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.



تابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو عدم عثوره على أي أموال داخل المسكن.



وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص بالوايلي

تنظر محكمة جنايات القاهرة جلسة الإثنين 26 نوفمبر محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الوايلي.



الحكم في استئناف زوج مذيعة على حبسه بمصرع جاره ضحية عقر كلب

تصدر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الثلاثاء حكمها في استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.



وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، قد حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا من المتهم " م. ى "- والمتهمة " س. ز" الخادمة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية.



الحكم فى واقعة النصب على أحمد حسن لاعب المنتخب السابق بالإسكندرية

تصدر محكمة جنح الرمل بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، الثلاثاء، حكمها في القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، والمقامة من أحمد حسن كابتن منتخب مصر لكرة القدم الأسبق، ضد المتهم " ج.م ف" صاحب شركة مقاولات، بتهمة الامتناع عن تسليم وحدة عقارية تجارية.



سماع المرافعات فى طعون المتهمين فى خلية حلوان الإرهابية

تستمع محكمة النقض يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، لمرافعة الدفاع فى الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا خلية حلوان الإرهابية على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين.



كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وتضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.

الحكم على حمو بيكا لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة وتغيير لونها

تصدر محكمة جنح العطارين بالإسكندرية، الأربعاء حكمها في محاكمة حمو بيكا مطرب المهرجانات، في واقعة قيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وتغيير في لون السيارة محل الواقعة، ودون رخصة قيادة.

محاكمة عامل لاتهامه بسرقة خزينة شركة بعابدين

تقعد محكمة جنح عابدين جلسة الاربعاء 29 نوفمبر محاكمة عامل بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به في السابق.