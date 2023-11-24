اتلتيكو مدريد يرفض رحيل جريزمان إلى الدوري السعودي

أغلق أتلتيكو مدريد الباب بشأن إمكانية بيع الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، لأحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وقال خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" عبر القناة الرياضية السعودية أن جريزمان تلقى عرضًا سعوديًا ضخمًا تمهيدًا لانتقاله في يناير المقبل.

كما ارتبط اسم جريزمان بالهلال من أجل تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى نهاية الموسم الجاري للإصابة لكن خوسيه جارسيا، المتحدث الرسمي باسم أتلتيكو مدريد قال في تصريحات لصحيفة "الرياضية" في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة "لم تصلنا خطابات رسمية من أجل بدء التفاوض حول بيع عقد جريزمان لنادٍ سعودي".

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وأضاف المسؤول المدريدي "إمكانية رحيل جريزمان في هذا الوقت تعدّ صعبة للغاية".

وتابع "عقد جريزمان مستمر حتى 2026، واللاعب يعيش لحظات سعيدة، وأؤكد أنه لا توجد معلومات تخص المفاوضات عن مستقبله".

جريزمان، صاحب الـ32 عامًا، لعب 16 مباراة مع أتلتيكو منذ بداية الموسم، ساهم خلالها في 13 هدفًا، بتسجيل 12 هدفًا، وصناعة آخر.

جريزمان مطلوب في الدوري الأمريكي

وكشف تقرير صحفي إسباني، بأن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، مطلوب في الدوري الأمريكي.

وبدأ الدوري الأمريكي مؤخرا في استقطاب بعض لاعبي الليجا، على غرار ثنائي برشلونة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

بالإضافة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جريزمان قد يرحل عن صفوف الروخيبلانكوس في الصيف المقبل، خاصة في ظل اهتمام كبير من أندية الدوري الأمريكي بضمه.

وأضاف التقرير، أن فريق لوس أنجلوس جالاكسي هو أحد الفرق التي أبدت اهتماما بضم جريزمان، إلى جانب زميله ألفارو موراتا.

وسبق أن أعرب جريزمان عن رغبته في البقاء مع أتلتيكو مدريد، حيث استعاد بريقه من جديد، وأصبح يسجل باستمرار.

ويمتد عقد جريزمان في ملعب واندا ميتروبوليتانو، حتى صيف 2026.