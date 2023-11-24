النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء 25 ميناءً لوجستيا.. تشمل صناعات تكميلية.. وكامل الوزير يشدد على سرعة تنفيذ المشروعات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل الجمعيات العامة العادية لـ 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وهي شركات (بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع / دميـاط لتداول الحاويات والبضائع / المستودعات المصرية العامة / القناة للتوكيلات الملاحية) وذلك لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2022/2023.

وبدأت سلسلة الاجتماعات بترأس وزير النقل أعمال الجمعية العامة العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الشركة حيث تم التصديق علي القوائم المالية والختامية عن السنة المالية 2022 /2023.

وبلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 1.730 مليار جنيه، مقابل 1.004 مليار جنيها في العام السابق بنسبة نمو 72.7 %، وصافي أرباح الشركة مبلغ 1.566 مليار جنيها مقابل 509.498 مليون جنيها في العام السابق بنسبة نمو 207.5 % كما تم التصديق علي نشاط الشركة وموقف قطاعي البضائع والحاويات بالشركة وما تم من إنجازات في هذين القطاعين خلال الفترة الماضية.

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وأكد الوزير خلال الجمعية أهمية الشركة في مجال تداول الحاويات، وتقديم خدمات تداول وتخزين الحاويات والبضائع مشيرا إلى أهمية التطوير والتحديث المستمر لها وضرورة أن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف وقيام إدارة الشركة بعقد اجتماعات دورية مع كافة العاملين وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين (رعاية صحية واجتماعية و..) وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر أحد عوامل نجاح المنظومة.

مواني مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ

كما أكد وزير النقل أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وكذلك جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار فى الادارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة المواني المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

كما أكد الوزير ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد (4 مناطق لوجستية) والتي ترتكز على الميناء والسكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفًا أن هذه المناطق ليست مناطق للمخازن فقط بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية خاصة وأن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لإنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية وعددها 25 ميناء جاف ومنطقة لوجستية بأنحاء الجمهورية والتي تدخل في إطار تنفيذ مصر لـ 7 ممرات لوجستية لدعم حركة التجارة المصرية وتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وترأس وزير النقل أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 2.628 مليار جنيه مقابل 1.415 مليار جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 85.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 1.632 مليار جنيهًا مقابل 673.962 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 142.2 %.

وأكد وزير النقل خلال أعمال الجمعية ضرورة التطوير المستمر للمحطة، مشيدًا بقيام المحطة بجذب 3 خطوط ملاحية جديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا علي ضرورة أن تكون المحطة جاذبة باستمرار للاستثمار مع الإستغلال الأمثل لكافة المساحات داخل الميناء والمحطة بما يساهم في زيادة الدخل وربط المحطة بالمنطقة اللوجستية في دمياط الجديدة علي أن تتمتع المنطقة بالصناعات التكميلية التي تساهم في إعطاء قيمة مضافة وخدمة حركة التجارة مثل مصانع الحاويات والكارتون والتغليف والتعبئة وغيرها من الصناعات التكميلية.

وأكد ضرورة عقد اجتماعات دورية بين ادارة المحطة والعاملين بها وخلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأنه لا أرباح إلا للشركات التي تحقق أرباح فقط وضرورة التكامل المستمر بين المحطة والميناء واستمرار تسهيل دخول الشاحنات إلي الميناء والمحطة وإتخاذ كافة الآليات التي تساهم في رفع كفاءة طاقة التفريغ والشحن وتقليل مكوث السفن علي الأرصفة بالإضافة إلي تأهيل وتطوير المحطة بشكل مستمر لتقديم أعلى المستويات في هذا المجال لتصبح محطة ذكية وكذلك التدريب والتأهيل المستمر للمحطة وتدريب العاملين على أحدث أنظمة العمليات والتشغيل وزيادة الأعماق بالمحطة والعمل علي زيادة حصتها من تجارة الترانزيت.

وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الايرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 656.499 مليون جنيه مقابل 447.645 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 46.7 % وصافى أرباح الشركة مبلغ 184.215 مليون جنيهًا مقابل 90.668 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 103.2 % .

كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الاسكندرية فى مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركى.

وتأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943 وحيث تدير الشركة مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة فى تخزين كافة البضائع والحاويات فى مواني الإسكندرية , الدخيلة, دمياط ,السويس، نويبع، الأدبية ,سفاجا بالاضافة الى المستودع الجمركى العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركى العام بالقبارى كما تمتلك الشركة اسطول ضخم من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأى موقع بجميع إنحاء جمهورية مصر العربية.

وتنتهج الشركة أسلوب إدارى حديث متضمنا أهداف محددة تسعى لانجازها تباعا والتى يتم تحديثها بما يتماشى مع كافة الظروف الخارجية المحيطة والشركة لديها موارد بشرية مميزة فى كافة الأنشطة لتكفل ريادتها فى هذا المجال.

وفي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية تم التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2023 كما تم التصديق علي نشاط مجلس الإدارة حيث بلغت الإيرادات المحققة للنشاط خلال العام للشركة نحو 81.325 مليون جنيه مقابل 74.266 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 9.5% وصافي أرباح الشركة مبلغ 364.899 مليون جنيهًا مقابل 179.818 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 102.9 % .

وتم التأكيد خلال الجمعية العامة على استمرار التطوير والتحديث المستمر بالشركة التي تعتبر شركة رائدة في مجال الوكالة البحرية والقيام بأعمال السياحة والرحلات والتخليص الجمركي ومناولة البضائع والقيام بأعمال النقل البحري والبري في داخل وخارج البلاد وتملك وتأجير واستئجار السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل وكذلك تقديم كافة خدمات النقل للبضائع والأشخاص وهي وكيل شركة الجسر العربي للملاحة.