الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قانوني يكشف عقوبة التلاعب في أسعار الدولار

عقوبة التلاعب في
عقوبة التلاعب في أسعار الدولار، فيتو

يتخذ بعض أصحاب النفوس الضعيف من الدولار باب لتجارة مشبوهة لتحقيق أرباح سريعة من خلالها، بالاتجار في النقد الأجنبي الأمريكي، بما يخلق باب للتلاعب في أسعار الدولار، وهو ما جرمه القانون المصري، فيما يلي استعراض لعقوبة التلاعب في أسعار الدولار.

 

عقوبة التلاعب في أسعار الدولار


كشف خالد رجب المحامي أن المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

Advertisements

كما نص القانون على أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

 

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة


أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية  . 


 

الاتجار في النقد الأجنبي اسعار الدولار إلغاء ترخيص شركات الصرافة شركات الصرافة شركات الصرافة المخالفة

مواد متعلقة

بكام سعر الدولار الأمريكي؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس

تفاصيل ساعة ونصف من محاكمة متهمي حفل المنصورية.. الدفاع: الأهالي تدخلت بعد استغاثات الفتيات ودفعوا ثمن جدعنتهم.. ووكيل النيابة يطالب بتوقيع أقصي عقوبة لاستعراض القوة (فيديو)

الأكثر قراءة

الهدنة تدخل حيز التنفيذ.. غزة تنتصر (إنفوجراف)

ضبط مستريحة الدواجن في الإسكندرية لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه من المواطنين

استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

ضبط عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

تخفيضات الجمعة البيضاء، سويت شيرت American eagle بـ2200 جنيه (صور)

أليجري يتلقى مفاجأة سعيدة قبل صدام انتر ميلان

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل أعمال أمريكي شهير: الولايات المتحدة ستتحول لدولة فقيرة

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

المزيد
الجريدة الرسمية