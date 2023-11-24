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أخبار مصر

السيسي: نأمل أن تشهد الهدنة في غزة تمديدا من أجل استمرار دخول المساعدات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نأمل أن تشهد الهدنة في غزة تمديدا من أجل استمرار دخول المساعدات.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك بقصر الاتحادية  بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"بيدرو سانشيز" رئيس وزراء إسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا. 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من  "بيدرو سانشيز" رئيس وزراء أسبانيا، و"ألكسندر دي كرو" رئيس وزراء بلجيكا لعقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 

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وشهدت المباحثات الجهود المصرية التي تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع، والتأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الاتحادية

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