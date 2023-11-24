رئيس الحركة الوطنية: مصر الراعي الأول لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

أخبار غزة اليوم، قال اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن الدولة المصرية بقيادتها السياسية وشعبها ستظل داعمة ومساندة للأشقاء الفلسطينيين بغض النظر عن محاولات التحريض والتشويه والهجوم المتواصل على مصر من قبل بعض الجهات.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف السيد: هذا الدور يأتي انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية والتاريخية التي تعتبر فلسطين وقضيتها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي وستظل مصر كما هي بمواقفها وسياساتها المعتدلة المتوازنة لن تتغير ولن تتبدل وستبقي هي الحصن والحضن ليس لفلسطين فقط بل لكل العرب.

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غزة، وأوضح اللواء رؤوف: ان مصر حاضنة لملايين اللاجئين العرب يعيشون في أرضها ووسط شعبها بلا أي قيود أو شروط وباتت مصر بمثابة الوطن الحامي والحاضن لـ هؤلاء اللاجئين، مؤكدة علي الدور التاريخي والآني والمستقبلي وان مصر ستظل هي الراعي الأول لحق الشعب الفلسطيني من أجل الحصول علي حقوقه المشروعة.

الإعتداءات الإسرائيلية

وتابع: إن رفض مصر للتهجير القسري لأهل غزة إلى الدول المجاورة جاء من أجل حماية السيادة المصرية أولًا ثم حماية القضية الفلسطينية ذاتها من الموت والضياع.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه، اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد، تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

الهدنة تدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.