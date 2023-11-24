الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ارتفاع عدد ركاب المترو خلال الأسبوع المنقضى

مترو، فيتو
مترو، فيتو

عقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتقليل الزحام وقت الذورة مع التوقعات بارتفاع أعداد الركاب.

وقام المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق بمتابعة حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

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وبلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ  الأسبوع الماضي 18 مليونا 500 ألف راكب على كافة خطوط المترو.

وجاء الخط الأول المرج - حلوان بـ 10 ملايين راكب و500  ألف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ 6 ملايين راكب. وباقي الركاب على الخط الثالث 

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

من ناحية أخرى أكد مصدر بمترو الأنفاق، أن المترو يراقب الحركة على مدار الساعة على الخطوط الثلاث لتقديم أفضل خدمة ومنع أى راكب من استقلال المترو بدون ارتداء الكمامة لما يمثله من تهديد مباشر لسلامة الركاب وسلامة رحلات المترو.

قدم لكم من خلال موقع (فيتو) ،

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