الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

مقابل 100 دولار في الليلة، اعترافات المتهمين بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية بالهرم

الاعمال المنافية
الاعمال المنافية للأداب، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال بشارع الهرم ومنطقة المهندسين، مقابل 100 دولار في الليلة.

 

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تتزعمها سيدة قامت بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات القصر واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، مقابل 100 دولار في السهرة الواحدة.

 

واقرت إحدى الفتيات القصر بقيام تلك السيدة باستغلالها في ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية، كما اعترفت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي يتحصلن عليه منها.

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وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

 

عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب 


أكد خبير قانوني، إن عقوبة المثليين في القانون المصري تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات وهي تدخل ضمن قضايا الآداب، لافتا إلى أن تلك القضايا تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون.

أضاف  أن المحرض أو المنظم لحفلات الشذوذ الجنسي توجه إليه تهمة التحريض على الفجور وهو يعاقب أشد العقوبة التي تصل إلى 3 سنوات لافتا إلى أن إدارة الفندق أو القرية في حالة ثبوت علمهم بإقامة تلك الحفلات يتم إحالة مدير عام الفندق وكل من نظم الحفل إلى النيابة.

ويوجه إليهم تهمة التحريض على الفجور وهي جريمة تصل عقوبتها  إلى 3 سنوات وإغلاق الفندق على الفور لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وتعتبر القضية جنحة.

وتابع الخبير القانوني: حال الحكم على المتهمين الشواذ سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يتم تنفيذها وبعد خروجهم من السجن يتم المراقبة عليهم بنفس مدة العقوبة التي قاموا بتنفيذها. 

 

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نيابة الجيزة المهندسين الهرم عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب

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