الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

البيئة تنجح فى ضبط أحد تجار الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي

الحيوانات البرية،
الحيوانات البرية، فيتو

 تمكنت وزارة البيئة من التعامل مع بلاغ مقدم عن تجارة وترويج أحد الأشخاص للحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بالقاهرة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الإتجار الغير مشروع في الحيوانات والطيور البرية،

وتمكن قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من ضبط عدد من الحيوانات البرية تضمنت ٢ عقاب، ٢ بومة مصاصة، ٢ قنفذ مصري، ٢ سلحفاة برية مصرية، ٥ حرباء مصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشخص حيث تم تسليمه لقسم الشروق وتحرير محضر بالمضبوطات، كما قامت الوزارة بإستلام الحيوانات والطيور المضبوطة بموجب المحضر المحرر، وإطلاقها فى موائلها الطبيعية.

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مكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية 

هذا وتقوم وزارة البيئة بمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

واهابت الوزارة بالمواطنين  بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع  فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءًا ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.

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البيئة الاجراءات القانونية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الحيوانات البرية الحياة البرية منظمات المجتمع المدني مكافحة الاتجار

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