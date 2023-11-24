الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

الرنجة تواجه خطر الانقراض، لهذا السبب

الرنجة، فيتو
الرنجة، فيتو

بات بحر البلطيق الواقع بين الدول الصناعية في شمال أوروبا، على مدى عقود، أحد أكثر الأنظمة الإيكولوجية البحرية تلوثًا في العالم. 

وبالتحديد، في أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أن يخفض بنسبة 43% كميات المسموح باصطيادها عام 2024 في هذه المياه. 

عمليات صيد الأسماك

وتشكل الرنجة نحو 80% من عمليات صيد الأسماك السنوية في فنلندا.

وفي ظل التراجع المستمر في أعداد الرنجة في بحر البلطيق منذ سبعينيات القرن العشرين، قد تواجه هذه الأسماك مصيرًا مماثلًا لمصير أنواع أخرى انقرضت تقريبًا من المنطقة.

Advertisements

تداعيات التغير المناخي

ويتسم بحر البلطيق بأنه قليل العمق، ما يجعله عرضة بصورة كبيرة لتداعيات التغير المناخي.. أما مساحة سطحه فهي مماثلة لمساحة البحر الأسود، لكن الأخير يحتوي على مياه أكثر بما يصل إلى عشرين مرة.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الملوحة الذي يرجع إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار وانخفاض تدفق المياه من المحيط الأطلسي، في تهديد أنواع كثيرة بالكاد تستطيع التكيّف مع التغييرات المناخية.

سمك البقلة وصل إلى معدلات قياسية

وخلال ثمانينات القرن الماضي، وصلت أعداد سمك البقلة إلى معدلات قياسية، لكنها انهارت في غضون بضعة عقود لدرجة أن الاتحاد الأوروبي أصدر في عام 2020 قرارًا عاجلًا بحظر اصطيادها.

ويعاني المستهلكون من القلق من التهديد الذي تواجهه أسماك الرنكة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الفنلنديين؛ إذ يتناولونها ضمن أطباق مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بحر البلطيق الدول الصناعية شمال أوروبا الأنظمة الإيكولوجية البحرية الاتحاد الاوروبي الرنجة فنلندا أسماك الرنكة هطول الامطار التغير المناخي

مواد متعلقة

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض سعر البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الخميس 23-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

من سائق توك توك إلى ممثل في بطن الحوت، حكاية كروان مشاكل المثير للجدل

دوري أبطال أفريقيا، التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 24-11-2023

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

قرارات النيابة في جريمة قتل شاب لوالدته وإصابة شقيقته في مشاجرة داخل كمبوند بـ 6 أكتوبر

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

السيسي: آلاف الفلسطينيين سقطوا في حرب غزة أغلبهم من النساء والأطفال

الأهلي يخسر علي معلول أمام ميدياما الغاني

Advertisements

منوعات

المزيد

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

الرنجة تواجه خطر الانقراض، لهذا السبب

نسخة نباتية من العسل، لا يحتاج إلى نحل لإنتاجه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 24-11-2023

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

المزيد
الجريدة الرسمية