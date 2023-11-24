الرنجة تواجه خطر الانقراض، لهذا السبب

بات بحر البلطيق الواقع بين الدول الصناعية في شمال أوروبا، على مدى عقود، أحد أكثر الأنظمة الإيكولوجية البحرية تلوثًا في العالم.

وبالتحديد، في أكتوبر الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي أن يخفض بنسبة 43% كميات المسموح باصطيادها عام 2024 في هذه المياه.

عمليات صيد الأسماك

وتشكل الرنجة نحو 80% من عمليات صيد الأسماك السنوية في فنلندا.

وفي ظل التراجع المستمر في أعداد الرنجة في بحر البلطيق منذ سبعينيات القرن العشرين، قد تواجه هذه الأسماك مصيرًا مماثلًا لمصير أنواع أخرى انقرضت تقريبًا من المنطقة.

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تداعيات التغير المناخي

ويتسم بحر البلطيق بأنه قليل العمق، ما يجعله عرضة بصورة كبيرة لتداعيات التغير المناخي.. أما مساحة سطحه فهي مماثلة لمساحة البحر الأسود، لكن الأخير يحتوي على مياه أكثر بما يصل إلى عشرين مرة.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الملوحة الذي يرجع إلى ارتفاع معدلات هطول الأمطار وانخفاض تدفق المياه من المحيط الأطلسي، في تهديد أنواع كثيرة بالكاد تستطيع التكيّف مع التغييرات المناخية.

سمك البقلة وصل إلى معدلات قياسية

وخلال ثمانينات القرن الماضي، وصلت أعداد سمك البقلة إلى معدلات قياسية، لكنها انهارت في غضون بضعة عقود لدرجة أن الاتحاد الأوروبي أصدر في عام 2020 قرارًا عاجلًا بحظر اصطيادها.

ويعاني المستهلكون من القلق من التهديد الذي تواجهه أسماك الرنكة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الفنلنديين؛ إذ يتناولونها ضمن أطباق مختلفة.