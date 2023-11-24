الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فاتيما أحمد مراد تكشف عن تجربتها مع والدها في برنامج بيت مراد: كنت خايفة

فاتيما أحمد مراد،
فاتيما أحمد مراد، فيتو

تحدثت فاتيما أحمد مراد عن تجربتها مع والدها في برنامج بيت مراد وذلك أثناء استضافتهما مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم.

 

فاتيما أحمد مراد

وقالت فاتيما أحمد مراد "أول ما اقترح بابا التصوير عليا قلت لأ وأنا كنت خايفة في الأول وكنت مكسوفة".
 

الكاتب أحمد مراد

وعلق الكاتب أحمد مراد عن اختلاف جيل اليوم في تلقي المعلومة قائلا:" معنديش أزمة في تلقي العلم من السوشيال ميديا ولكن هنا الكاتب يقع عليه مسؤولية لعدم ذهاب القارئ لجوجل" 

 

وتابع: "وعلشان كده كتبت كل المعاني التي لا يمكن للجيل الجديد فهمها وفسرتها في رواية أبو الهول حتى لا يذهب للبحث عنها في جوجل وأنا عايز اللي يدخل الكتاب ميخرجش".

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أحمد مراد 

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. 

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

 

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الاعلامية مني الشاذلي القائمة القصيرة لجائزة البوكر برنامج معكم لوكاندة بير الوطاويط موسم صيد الغزلان برنامج بيت مراد

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