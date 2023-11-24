أخبار الأهلي.. كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة ميدياما.. وكهربا يقود التشكيل المتوقع للقاء

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الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت على ملعب الأهلى we بالسلام.

ويسمح الأهلي بحضور وسائل الإعلام أول ربع ساعة من مران اليوم الجمعة وذلك وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران أمس بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأربعاء الماضي، واستأنف الفريق مرانه أمس الخميس، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة ميدياما الغاني

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء غدا على ملعب السلام.

اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وميديما الغانى

ويعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وميديما الغانى المقرر لها مساء غد السبت على ملعب السلام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمثل الأهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة ميدياما الغانى الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على الزي الرسمي الذي سيخوض به الفريقين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

كولر والشناوى يتحدثان عن مباراة ميدياما في مؤتمر صحفي

ويحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد وحارس مرمي الفريق مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحديث عن مباراة ميدياما الغاني المقرر لها غدٍ السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وميديما الغانى والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام.

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام ميدياما الغاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغانى

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

فى خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا