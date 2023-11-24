غموض مصير مسلسل "روز وليلى" ليسرا ونيللي كريم

كان من المفترض أن يتم عرض مسلسل “روز وليلي” خلال الفترة الماضية، وانتظر الجمهور موعد عرضه يوما وراء الأخر ولكن لم يتم الإعلان عن موعد عرضه.

مسلسل “روز وليلى”، الذي تقوم ببطولته يسرا ونيللي كريم، تم الإعلان فيه عن إنتهاء تصوير المسلسل منذ بداية أكتوبر الماضي وكان من المفترض الإعلان عن عرضه خلال فترة قصيرة.

وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 10 حلقات فقط، حيث تم الإتفاق على عرضه على أحد المنصات الإلكترونية في بداية الشتاء الجاري وبالتحديد خلال شهر نوفمبر الجاري ولكن الشهر كاد أن ينتهي دون عرض المسلسل أو الإعلان عن موعد عرضه.

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قصة المسلسل

وتقدم يسرا ونيللي كريم في مسلسل “روز وليلى” دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله، حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

أبطال المسلسل

ويضم العمل في بطولته إلى جانب يسرا ونيللي كريم عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الأخرين.

مخرج وكاتب عالميان

ويكتب ويخرج المسلسل ليسرا ونيللي كريم مخرج وكاتب عالميان، فالمسلسل كتبه المؤلف الإنجليزي كريس كول الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، ويخرج المسلسل المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التليفزيونية بشكل خاص.

مكان العرض

المسلسل مكون من عشر حلقات فقط، وسيتم عرضه في نهاية العام الحالي على منصة “شاهد VIP” التابعة لمجموعة MBC السعودية المنتجة للمسلسل.