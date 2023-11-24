حبس مديري شركة بتهمة غسل 12 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مديري شركة توريدات عمومية بالقاهرة لقيامهما بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقين (مديري شركة توريدات عمومية - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من مزاولتهما نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ (12 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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