التصريح بدفن طفل قتل على يد زوج والدته بالسلام

أمرت نيابة السلام، بالتصريح بدفن جثة لطفل في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 4 سنوات على يد زوج والدته، وذلك بعد وصلة تعذيب استمرت لمدة يومين.

تلقى قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، باستقبال أحد المستشفيات جثة طفل به كدمات وسحجات متفرقة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وتبين أن الجثة تعود للطفل منتصر.م.س، يبلغ من العمر 4 سنوات، وتبين أنه توفى نتيجة إصابته بنزيف في المخ نتيجة ارتطامه بجسم صلب، فضلًا عن كسور وكدمات نزفية شديدة في الرقبة والصدر والذراعين.

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وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الجريمة هو زوج والدته، يدعى محمد. ع. م، 35 عامًا، عاطل، وأنه كان يتعاطى المواد المخدرة، وأنه اعتاد تعذيب الطفل باستمرار، وخلال يومين من التعذيب، توفي الطفل متأثرًا بجراحه.



وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الجريمة هو زوج والدته، يدعى محمد. ع. م، 35 عامًا، عاطل، وأنه كان يتعاطى المواد المخدرة، وأنه اعتاد تعذيب الطفل باستمرار، وخلال يومين من التعذيب، توفي الطفل متأثرًا بجراحه.

وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.