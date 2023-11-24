محمد صلاح: الزمالك يستطيع الفوز على أبو سليم بالروح والإصرار

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق أمام أبو سليم الليبي، في متناول اللاعبين بشرط اللعب بروح وإصرار، والاستفادة من دعم الجماهير التي ستحضر اللقاء لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وهناك إمكانيات كبيرة للاعبين ولديهم روح ورجولة وإصرار، لذلك عليهم الاستمرار في اللعب بقوة والتركيز والرغبة في تحقيق مكسب مريح، وأن يضغطوا بقوة على أبو سليم الليبي وتسجيل أكثر من هدف في تلك المباراة".

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وأضاف: "خبرات لاعبي الزمالك تتفوق على المنافس الليبي، والفريق لديه القدرة على الفوز في اللقاء، ولكن الزمالك مطالب باحترام أبو سليم في المستطيل الأخضر، والذي كان سببًا في انتصار الفريق الأبيض على بيراميدز".

وواصل: "الجهاز الفني عليه أن يشدد على لاعبيه بصعوبة المباراة وعدم استسهال المنافس".

وأتم: "الزمالك قادر على الفوز بنتيجة أكثر من هدفين نظيفة".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران اليوم الجمعة في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.