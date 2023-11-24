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محافظات

أوقاف المنوفية تنعى إماما توفي بالمسجد بعد صلاة المغرب

الإمام المنوفي، فيتو
الإمام المنوفي، فيتو

نعت إدارة أوقاف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الشيخ "إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم" إمام مسجد محمد أبو ذكري بميت مسعود والذي وافته المنية بعد إمامته للمصلين في صلاة المغرب.

 

وأشارت أوقاف شبين، إلى أن تشييع الجثمان سيكون من مسقط رأسه بقرية الراهب عقب صلاة الجمعة من مسجد سيدي علي الواهبي.

 

وكان جميع المصلين بمسجد سيدي محمد أبو ذكري بقرية ميت مسعود التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تفاجأوا بسقوط إمام المسجد عقب أداء فريضة صلاة المغرب وركعتي السنة فأسرعوا جميعا تجاهه يتفحصون حالته وتبين لهم أنه لم يتحرك.

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فيما أفاد أحد المصلين أنهم قاموا باستدعاء طبيب ونقلوا جسد الشيخ لساحة فارغة بالمسجد وحضر طبيب بالقرية، وبالفحص الظاهري أكد لهم وفاته، واتصل المُصلين بأسرته لإبلاغهم ونقلوه للمنزل.

 

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