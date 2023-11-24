الجمعة 24 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

حقيقة انتشار وباء جديد أكبر من كورونا

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وباحث علوم الأوبئة أن الأنباء التي أثيرت مؤخرًا عن انتشار وباء جديد أكبر من كورونا ليست حقيقية، مشيرًا إلى أنها ليست أول مرة نسمع فيها عن الوباء الكبير (The Big One) في وسائل الإعلام الدولية والمحلية.


وأضاف عنان أنه بين الحين والآخر تخرج علينا منظمة الصحة العالمية أو هيئة صحية أخرى تحذر من أن العالم مقدم على وباء أشد عنفًا من كورونا، ولكن هذا الوباء لم يحدث بعد.

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وأوضح أستاذ اقتصاديات الدواء أن ما حدث هذه المرة هو أن العالم مايكل نوريس بجامعة تورنتو ومتخصص في فيروسات عائلة (Paramyxovirus) التي تضم ٧٥ فيروسًا مثل نيباه والحصبة والنكاف، كتب مقالًا بصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تطرق فيه إلى خطورة إمكانية ظهور وباء لفيروس متحور يجمع ما بين شراسة نيباه بوفيات ٧٥٪؜ وانتشار ضعيف مع فيروس الحصبة الذي يعتبر أسرع فيروس في الانتشار، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة سيكون هذا الوباء هو الوباء الكبير (The Big One) الذي من الممكن أن يهدد البشرية.

ولفت عنان، إلى أن هذا الفيروس لم ينتشر ولا توجد أي دراسة تشير إليه، وأن الأمر كله مجرد مقال للعالم مايكل نوريس، تخيل فيه ظهور وباء يجمع بين فيروس نيباه والحصبة، وناشد العالم بزيادة التمويل للبحث العلمي لمنع انتشار الفيروسات وزيادة المراكز البحثية للترصد.

 

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