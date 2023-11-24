لتفادي الغرامة، السكك الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة لنهاية الرحلة

طالبت السكك الحديد الركاب بالاحتفاظ بتذاكر القطارات حتى نهاية الرحلة وذلك لتفادي توقيع غرامة على الراكب حال عدم احتفاظه بالتذكرة أو التخلص منها قبل نهاية رحلته.

على صعيد آخر كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن عدد من الإجراءات التنظيمية لحث الركاب على الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلات.

ونشرت السكك الحديدية صورا لتوضيح مراحل الحصول على تذكرة السكك الحديدية وطرق العمل الرسمية.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في ضوء جهود وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير وتحديث كافة قطاعات السكة الحديد والتي من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

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وناشدت الهيئة الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

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