مجلس الدولة يتبرع لـ أهالي غزة

أعلن المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة، عن موافقته للتبرع لحساب جمعية الهلال الأحمر المصري لصالح أهالي غزة.

وجاء بيان المجلس: “وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، على التبرع لحساب جمعية الهلال الأحمر المصري لصالح أهالي غزة، جاء ذلك انطلاقا من المسئولية الوطنية تجاه أهالي غزة”.



دراسة قضائية تكشف أحكام القضاء الإسرائيلي الغائبة لقهر سكان غزة وشرعنة جرائم الإحتلال.. المحكمة العليا الإسرائيلية تؤيد قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن سكان قطاع غزة

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الاحتلال

يتساءل العالم وشعوبه وقاداته عن الأسباب التى أدت إلى العنف الدموي فى الجرائم المرتكبة على أرض غزة , والنزاع المسلح الشرس منذ أكتوبر 2023 الدائر بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بقطاع غزة وراح ضحيتها ما تجاوز أحد عشر ألفًا من المدنيين خاصة الأطفال تجاوز 4630 طفلا ً والنساء تجاوز 3130 امرأة وشيوخا , والمصابين أكثر من 29000 مصاب , وهو نزاع مسلح لم يقم بين عشية وضحاها بل كان بسبب ماض ٍ طويل من الممارسات الإسرائيلية الخارقة للقانون الدولى وللحقوق الإنسانية لسكان غزة.



وفى إحدى الدراسات القانونية النادرة تفك طلاسم الأسباب السابقة على مدار عدة عقود زمنية أدت إلى النزاع المسلح الاَن وما خلفه من جرائم الإبادة الجماعية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية , وتكشف عن مدى المعاناة التي عاشها سكان قطاع غزة خلالها على أيدى قوات الاحتلال من أفعال غير إنسانية أدت إلى ما نحن فيه , وتبين للعالم مدى القهر والظلم الواقع على سكان غزة حتى من القضاء الإسرائيلي ذاته الذى احتكم الفلسطينيون إليه من تصرفات الاحتلال البغيض , أجرى المفكر والمؤرخ القضائى القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بدراساته الوطنية والقومية دراسة قيمة بعنوان " أحكام القضاء الإسرائيلي الغائبة عن العالم لقهر سكان غزة وشرعنة جرائم الاحتلال غير الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة بالمخالفة للحقوق الإنسانية للبشرية. " وهو عمل شاق قام به القاضى المصري من أجل الوصول لأصل الأحكام باللغة العبرية وكشفها للعالم.



ونعرض للموضوع الأول من دراسة القاضي المصري عن حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بتأييد قرار إسرائيل بمنع الوقود والكهرباء عن غزة ووضعه فى الميزان الدولي.

أولًا: وقائع قضية بقطع إمدادات الوقود والكهرباء عن سكان قطاع غزة أمام القضاء الإسرائيلي

قال الدكتور محمد خفاجى ترجع وقائع النزاع أن جمعية جيشا الإسرائيلية - المسجلة رسميا من 2005 وتعنى بحقوق الإنسان ومن بين أبرز أهدافها السعي من أجل حماية حقوق الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة حق التنقل - أقامت دعوى سابقة منذ سنوات أمام القضاء الإسرائيلى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزير الدفاع بسبب قطع إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غزة , للمطالبة بالحاجة الضرورية إلى أنواع الوقود - البنزين والديزل - لتشغيل المستشفيات ومضخات المياه والصرف الصحي بشكل سليم، وكذلك لتزويد الكهرباء سواء عبر خطوط الكهرباء من إسرائيل أو عن طريق توفير الديزل الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

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