الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

جانب من المضبوطات,
جانب من المضبوطات, فيتو

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية تحت إشراف الدكتور هادي الجندي، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين بحملات رقابية  بمراكز دمنهور وشبراخيت وإيتاى البارود  وبدر وكوم حمادة والدلنجات ومدينة النوبارية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أي مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين. 
 

Advertisements

أسفرت عن تحرير 35 محضرا متنوعا، وضبط كمية من اللحوم ذٌبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن واسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البحيرة حملة تموين دواجن لحوم

الأكثر قراءة

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

غيابه فتح باب القيل والقال، هل يستقيل حسام غالي من الأهلي؟ إبراهيم سعيد يكشف ما حدث

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله

حقيقة ترشيح سيد عبد الحفيظ للعمل مع منتخب مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية