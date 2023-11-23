ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محى الدين من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية تحت إشراف الدكتور هادي الجندي، وبالتنسيق مع الرقابة التموينية ومباحث التموين بحملات رقابية بمراكز دمنهور وشبراخيت وإيتاى البارود وبدر وكوم حمادة والدلنجات ومدينة النوبارية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أي مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.



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أسفرت عن تحرير 35 محضرا متنوعا، وضبط كمية من اللحوم ذٌبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن واسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.