الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 1082 مواطنا بقافلة طبية مجانية بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة،فيتو
قافلة طبية بالبحيرة،فيتو

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية زاوية البحر بكوم حمادة، على مدار يومين وتم خلالها الكشف على 1082 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 9 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة (عيادتي الباطنة 250،عيادة الأطفال 263، الجراحة 130، النساء 86، تنظيم الأسرة 19، العظام 131، الأسنان 52 والأنف والأذن 151).

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بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

 

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قافلة طبية البحيرة كوم حمادة دمنهور

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