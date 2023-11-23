تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

شهدت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، أحداثا مؤسفة خلال امتحان علم النفس لطلاب الصف الثاني قسم علم اجتماع، والتي بدأت بزحام شديد في المدرج المعد للامتحان، وسوء تنظيم بعد طرد الدكتورة الخاصة بالمادة لفريق تنظيم الامتحان، بحسب ما قال بعض الطلاب.

وقال شهود عيان من الطلاب: إن حالة الهرج بين الطلاب والزحام الشديد، تسببت في تدافع الطلاب فيما بينهم، بعدما فقدت دكتورة المادة سيطرتها على جموع الطلاب، مما دفعها للتهديد برسوب كامل الدفعة في مادتها.

وأكد بعض الطلاب، أن الزحام الشديد تسبب في سقوط أحد طلاب الدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة من نافذة الدور الخامس الذي كان يعقد فيه الامتحان على طالب آخر بالدور الثالث، مما تسبب في إصابة الأول بكدمات وخدوش متفرقة بالجسم، وإصابات الطالب الثاني بإصابات في العمود الفقري.

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كلية الآداب تكشف سبب سقوط طالب من الدور الخامس

وبدورها، كشفت كلية الآداب جامعة الإسكندرية تفاصيل الحادث الذي وقع، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه أثناء أداء امتحان الميدتيرم في مادة (علم النفس) المقررة للفرقة الثانية قسم اجتماع باللجنة في الدور الخامس بالمبنى البحري بكلية الآداب، فوجئ الطلاب الممتحنين بالطالب "محمد.م ح " ( طالب دمج) في حالة هياج واندفع بقوة تجاه شباك قاعة الامتحان وقام بإلقاء نفسه، إلا أنه سقط على الطالب "كريم ع.ع" بالفرقة الأولى قسم مسرح.

وأفاد البيان أن الطالب كريم كان متواجدا بسطح الممر الفاصل بين المبنى القبلي والمبنى البحري والذي يربط بين المبنيين بالدور الثالث، مشيرة إلى أن الطالب الذي قام بإلقاء نفسه وسقط دورين فقط، وهي المسافة ما بين الدور الخامس والدور الثالث.

وأفادت الكلية أن الواقعة أسفرت عن إصابة الطالبين، الأول طالب الدمج الذي قام بإلقاء نفسه بكدمات بسيطة، والطالب الثاني بإصابات بالظهر والقدمين نتيجة ارتطامه على ظهره بالأرض عقب وقوع طالب الدمج عليه.

وأكد البيان، أنه انتقل على الفور عميد كلية الآداب الدكتور هاني خميس، والعميد عبد الله كريم رئيس قطاع المجمع، والعقيد أيمن الصاوي مدير أمن كلية الآداب إلى مكان الواقعة.

وتم نقل الطالبين المصابين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الطلبة الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، وإجراء تحقيق داخلي بالكلية.