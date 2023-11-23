التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

كشف ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، عن موقفه من التدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عروضا للتدريب.

ويتجه العديد من المدربين ونجوم الكرة العالمية إلى الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، ولا يزال هناك أسماء مطروحة للتوجه للسعودية سواء لاعبين أو مدربيين بينهم ماوريسيو ساري.

وأكد ماوريسيو ساري في تصريحات لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية اليوم الخميس: هل مسموح بالتدخين في السعودية؟ نعم؟.. حسنًا سنرى.

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ويعرف عن ساري أنه مدخن شره، واعتاد الظهور في المباريات وهو يدخن السجائر ولذلك سُأل عن مدى السماح بالتدخين في السعودية لتحديد موقفه من التدريب هناك.

وأكد ماوريسيو ساري أنه يركز حاليًا مع لاتسيو ومشروع رئيس النادي الحالي لوتيتو، مشددًا على رغبته في إنهاء مسيرته مع النادي الإيطالي.

وتولى ساري تدريب لاتسيو قبل عامين، وحقق نتائج رائعة مع الفريق وقاده للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد حصولهم على المركز الثاني في الموسم الماضي في الدوري الإيطالي خلف ميلان حامل اللقب.

مودريتش يقترب من الدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي.

وحسب ما ذكره الصحفي الإسباني خوسيه دياز، أن الهلال السعودي بات النادي الأقرب للحصول على خدمات لوكا مودريتش في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن الهلال دخل على خط الصراع مع قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي للتعاقد مع لوكا مودريتش في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح أن قلة مشاركة لوكا مودريتش مع ريال مدريد في الموسم الحالي، ستفتح الباب أمام رحيله عن الملكي، للبحث عن المزيد من الدقائق.

ولعب الدولي الكرواتي 13 مباراة في مختلف البطولات رفقة ريال مدريد في الموسم الحالي، بواقع 601 دقيقة فقط.

يذكر أن عقد لوكا مودريتش مع ريال مدريد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث يمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا في الانتقالات الشتوية الجارية، مما يجعل إدارة الملكي توافق على رغبته بالرحيل.

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