قبل حفلته بالرياض، محامي محمد رمضان يكشف مفاجأة عن انتشار خبر حبس الفنان سنة

قال أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان: إن حكم حبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير ليس بجديد، وأن الحكم مضى عليه ٣ أشهر.

وأعرب الجندي لـ “فيتو” عن استياء الفنان محمد رمضان من انتشار خبر حبسه عاما بسبب الترويج لأخبار كاذبة قبل حفلتة المقامة غدا بالرياض.

وأكد أن الفنان محمد رمضان متماسك لحد ما وراض كل الرضا بحكم المحكمة، وأنه تقدم بطعن على الحكم وتم قبوله ومحكمة أكتوبر تنظر في القضية حاليا.

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وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة، قد قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

وقال "رمضان" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي، وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

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