برغم أن الدعاء من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، إلا أنه لم يرد نص نبوي أو آية قرآنية تحث على الدعاء للميت يوم الجمعة وليلتها إلا أن البعض يستأنس بفضل الدعاء يوم الجمعة، ويخصص جزءا منه للدعاء للأموات، وفي هذا الإطار نقدم لكم أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

دعاء ليلة الجمعة

يستحب لكل مسلم أن يسعى لاستغلال يوم الجمعة وليلتها في فعل الطاعات بكل طريقة ممكنة من الدعاء والصلاة والذكر والصلاة على النبي فليلة الجمعة ويومها من الليالي والأيام الخاصة التي يستجيب الله فيها لدعاء عباده، لأن ليلة الجمعة لها فضل كبير منها أنه من مات في ليلة الجمعة فقد وقاه الله فتنة القبر، وليلة الجمعة هي ليلة مميزة اختصها الله بخلق سيدنا آدم، وفيها تقوم الساعة، وورد في السنة النبوية في فضل يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة).

Advertisements

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة سنة الأنبياء

دعا سيدنا نوح -عليه السلام - لوالديه، فقال: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: 28]..

وهذا إبراهيم الخليل -عليه السلام- وعد أباه بالدعاء له بالمغفرة، فقال:{سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} [مريم: 47]

وفي آية أخرى طلب المغفرة لأبيه، فقال:{وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ}، وذلك كان قبل أن ينهاه ربه عن ذلك.

الدعاء للأم المتوفاة

«اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

«اللهم انزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

«اللهم اكف والدتي عذاب القبر، وجافِ الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ اكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ»

«ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسؤولًا»

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

دعاء قصير للأم المتوفاة

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة. إلهي ومولاي، أرزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب.

اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين. اللهم أنت الكريم، أرزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

اللهم إنها كانت طامعةً في رضاك، طامعةً في جنتك، أدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين.

اللهم أرحها وأرح روحها، واجعل السكينة تملأ صدرها، اللهم أسكنها الجنة وارزقها نعيمها الذي لا ينضب.

اللهم يا كريم يا منان، ارحم أمي وأدخلها في جنتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء والأبرار.

اللهم اغفر لها، وارحمها، وتب عليها، واجعل الجنة دارها وقرارها، واجعلها من عتقاء النار في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك.

اللهم في هذه الأيام، آنس قبر أمي، واجعله روضة من رياض جنتك، اللهم ارزقها الطمأنينة والسكينة والراحة. اللهم اجعل المسك ترابها، والحرير فراشها، والجنة دارها ومستقرها، يا أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين.

اللهم في هذه الأيام، اغفر لأمي وارحمها كما ربتني صغيرًا، واكتبها مع الشهداء، والصديقين، والأبرار. اللهم إني أسألك يا عظيم يا منان، باعد بينها وبين النار، وجنبها عذاب القبر.

اللهم ارفع درجتها، وأسكنها فسيح جناتك. يا مجيب يا غفور يا رحيم، ارزق أمي الدرجات العلا من الجنة، اللهم جنتك التي تقر بها العيون.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمها يا أرحم الراحمين. اللهم أفسح لها قبرها، وآنسها، واجعله بستانًا وروضة، واجعل لها مقعد صدق عند مليكٍ مقتدر.

اللهم إني أسألك جودك وكرمك لأمي، ولطفك ورحمتك. اللهم أنر قبر أمي، وارحمها، واجعل المسك ترابها، والحرير فراشها، إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أسألك بعظمتك وجلالك، أن تجعل الفردوس الأعلى نُزلًا لأمي.

اللهم في هذه الأيام الفضيلة أسألك أن تغفر لها وترحمها وتفسح لها قبرها. اللهم افرش قبرها من فراش الجنة، وارزقها من طيباتها.