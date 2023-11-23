ليفربول يستعيد ذكرى هدف محمد صلاح "المارادوني" في شباك مانشستر سيتي (فيديو)

نشر حساب نادي ليفربول عبر منصة إكس “تويتر سابقا”، فيديو للحظة تسجيل محمد صلاح هدف مارادوني في شباك مانشستر سيتي، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة، يوم السبت المقبل، بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وعلق حساب نادي ليفربول على الهدف: هدف يجبرك أن تضغط على زر إعادة المشاهدة مرة تلو الأخرى.

هدف يجبرك أن تضغط على زر إعادة المشاهدة مرة تلو الأخرى 👏👑#سيتي_ليفربول pic.twitter.com/8K5M2Hz78B https://t.co/4yF3eHL6A5 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 23, 2023

ليفربول يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة مانشستر سيتي

تلقى فريق ليفربول أنباءً سارة، اليوم الخميس، قبل صدامه المرتقب مع مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، يوم السبت المقبل، في قمة لقاءات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

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وشهدت الحصة التدريبية التي أجراها الريدز، عودة العديد من اللاعبين المصابين مثل، ريان جرافينبيرش وإبراهيما كوناتي وجو جوميز وكورتيس جونز، بعد غيابهم عن مباراة برينتفورد قبل التوقف الدولي الأخير.

وشارك في التدريبات أيضا اللاعبين الذين عادوا من مهمتهم الوطنية مع منتخبات بلدانهم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مثل، أليكسيس ماك أليستر وأليسون وداروين نونيز ولويس دياز.

يذكر أن ليفربول ما يزال يعاني من غياب تياجو وأندي روبرتسون، بالإضافة إلى ستيفان بايسيتيتش.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي



السبت 25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام … 5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس .. 5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي.. 5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين 27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة

2- ليفربول 27 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينغهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط