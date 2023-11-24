برغم أن الدعاء من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، إلا أنه لم يرد نص نبوي أو آية قرآنية تحث علي الدعاء للميت يوم الجمعة وليلتها إلا أن البعض يستأنس بفضل الدعاء يوم الجمعة، ويخصص جزءا منه للدعاء للأموات، وفي هذا الإطار نقدم لكم دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

دعاء ليلة الجمعة

يستحب لكل مسلم أن يسعى لاستغلال يوم الجمعة وليلتها في فعل الطاعات بكل طريقة ممكنة من الدعاء والصلاة والذكر والصلاة على النبي فليلة الجمعة ويومها من الليالي والأيام الخاصة التي يستجيب الله فيها لدعاء عباده، لأن ليلة الجمعة لها فضل كبير منها أنه من مات في ليلة الجمعة فقد وقاه الله فتنة القبر، وليلة الجمعة هي ليلة مميزة اختصها الله بخلق سيدنا آدم، وفيها تقوم الساعة، وورد في السنة النبوية في فضل يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة).

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الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة سنة الأنبياء

الدعاء للوالدين كان من هدي الأنبياء ؛ فهذا نوح -عليه السلام- دعا لوالديه، فقال: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [نوح: 28]،

وذاك إبراهيم الخليل -عليه السلام- وعد أباه بالدعاء له بالمغفرة، فقال: {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} [مريم: 47]

وفي آية أخرى طلب المغفرة لأبيه، فقال: {وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ}، وذلك كان قبل أن ينهاه ربه عن ذلك.

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

دعاء للوالدين المتوفيين من القرآن الكريم

(رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) نوح الآية 28، وهو دعاء سيدنا نوحٍ عليه السلام لوالديه يطلب في المغفرة والرحمة لوالديه ولنفسه وللمؤمنين، وهو من أفضل الدعاء للوالدين بعد موتهما من القرآن الكريم.

(رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ) إبراهيم الآية 41، وهو من أفضل أدعية طلب المغفرة للوالدين المتوفين من القرآن الكريم دعا به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام لوالديه يطلب فيه الرحمة والمغفرة لهما في اليوم الآخر.

دعاء طلب الرحمة للوالدين بعد موتهما من القرآن: (رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) الإسراء الآية 24.

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

اللهم عاملهُما بما أنت أهله، ولا تعاملهما بما هما أهله، اللهم اجزهما عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءةِ عفوًا وغفرانًا.

يارب يا حنان يا منان، من على أبي وأمي بسعادة الآخرة، وراحة الجنة، والنظر إلى وجهك الكريم.

اللهم أحسن لوالدي إن كانا محسنين، وإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما يا رب العالمين.

اللهم أدخلهُما الجنة من غير حساب ولا سابقةِ عذاب.

اللهم ارحم والديّ، واغفر لهما وارضَ عنهما رضًا تحلّ به عليهما جوامع رضوانك، وتحلّهما به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك.

ربنا اغفر لوالدي مغفرةً جامعةً تمحو بها سالف أوزارهما، وسيّئ إصرارهما، وارحمهما رحمةً تنير لهما بها المضجع في قبريهما.

اللهم أسألك أن تؤمن أمي وأبي من الفزع الأكبر ومن عذاب النار وظلمة القبر وأن تجعلهما في أمنك وضمانك وحبل جوارك.

ربنا إليك أنبت فصبرني على فراق أمي وأبي ولا تجعلهما محزونين بل فرحين بما أتيتهما من النعيم.

اللهم وبرحمتك الواسعة ارزق والديّ الجنة، وباعد بينهما وبين النار.

اللهم شفّع في والديّ نبينا ومصطفاك، واحشرهما تحت لوائه، واسقهما من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمآ بعدها أبدًا.

اللَّهُمَّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، فانظر إليه نظرة رضا، ولا تكتب له من عذاب القبر شيء، فارحم أبي/أمي يا أرحم الراحمين.

يا ودوود يا ودوود، يا فعّال لما يريد، يا مبدئ يا معيد، اللَّهُمَّ أمطر على قبر والدي/والدتي من سحائب رحمتك التي وسعت كل شيء، واجعل من فوقه نور ومن تحته نور، ومن أمامه نور، ومن خلفه نور، يا نور السماوات والأرض.

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

اللَّهُمَّ اجعل مرضه كفارة له لجميع ذنوبه، وأجعل آخر عذابه عذاب الدنيا، اللَّهُمَّ تقبل أبي/أمي من الصابرين الذين صبروا على مبتلاهم، وطيّب ثراه وأكرم مثواه.

ربي إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته لأحد من خلقك، أو إستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تنزل على قبر والدي الضياء والنور، والفسحة والسرور، حتى يكون آمنًا مطمئنا برحمتك ياكريم.

اللَّهُمَّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله، فإنه كان يشهد بأنه لا إله إلا أنت وأن محمدأ عبدك ورسولك، وإنه كان حافظًا لكتابك وصائمًا لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

اللهم اجعل والديّ من المنعمين بالنظر إلى وجهك الكريم في الجنة، ولا يزولان عنها أبدًا.

اللهمّ إنّ أبي وأمي نَزَلا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابهما.

اللهم اجعلهما في أمانك وضمانك وعاملهما بما أنت أهله، ونقهما من ذنوبهما كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل أمي وأبي عندك من المقبولين المشفع فيهم نبيك الحبيب يوم القيامة، ومن الفائزين بعفوك وغفرانك.

يارب أسألك المغفرة لوالديّ وأن تسكنهما في أعلى الجنّات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ اعف عن والدي ووالدتي فإنهم في ذمتك الآن، اللهمّ إنّهما جاءا ببابك، وأناخا بجنابك، فَجُد عليهما بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحم والديّ رحمةً بحلمك لا بأعمالهما، وعملهما بإحسانك لا بعدلك.

اللهمّ آتهما رحمتك ورضاك، وقهِما فتنة القبر وعذابه، وارزقهما الأمن من عذابك حتى تبعثهما إلى جنّتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ انقل والديّ إلى جنات الخلود، واغفر لهما يا ودو.

اللهمّ اجعل والديّ في بطن القبر مطمئنين، وعند قيام الأشهاد آمنين، وبجود رضوانك واثقين، وإلى أعلى درجاتك سابقين.

اللهمَّ اجعل عن يمينهما نورًا، حتى تبعثهما آمنين مطمئنين في نورٍ من نورك وظل من ظلك.

اللهمّ انظر إلى والديّ نظرة رضا، وأسكنهما فسيح الجنان، واغفر لهما يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهم يمّن كتابهما، ويسّر حسابهما، وثقّل بالحسنات ميزانهما، وثبّت على الصراط أقدامهما.

اللهم اجعل أبي وأمي من الضاحكين المُستبشرين الغارسين من ثمار جنّتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته يا أرحم الراحمين.

اللهم أنزله منازل الصدّيقين، والشهداء، والصالحين، وحسُن أولئك رفيقًا".

اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمهما ولا تعذّبهما، وأن تثبّتهما عند السؤال.

"اللهم اجعل أبي وأمي من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بلا حسابٍ ولا سابق عذابٍ.