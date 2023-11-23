برغم أن الدعاء من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، إلا أنه لم يرد نص نبوي أو آية قرآنية تحث على الدعاء للميت يوم الجمعة وليلتها إلا أن البعض يستأنس بفضل الدعاء يوم الجمعة، ويخصص جزءا منه للدعاء للأموات، وفي هذا الإطار نقدم لكم دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة.

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

دعاء ليلة الجمعة

يستحب لكل مسلم أن يسعى لاستغلال يوم الجمعة وليلتها في فعل الطاعات بكل طريقة ممكنة من الدعاء والصلاة والذكر والصلاة على النبي فليلة الجمعة ويومها من الليالي والأيام الخاصة التي يستجيب الله فيها لدعاء عباده، لأن ليلة الجمعة لها فضل كبير منها أنه من مات في ليلة الجمعة فقد وقاه الله فتنة القبر، وليلة الجمعة هي ليلة مميزة اختصها الله بخلق سيدنا آدم، وفيها تقوم الساعة، وورد في السنة النبوية في فضل يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)

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دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

1- اللهم اني استودعتك زوجتي فإنها في ضيافتك تنشد رحمتك اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها وتجاوز عنها ووسع مدخلها وأمنها من الروع وآنسها من الوحشة. واسقها من حوض الجنة.

2- اللهم ارحم نفسا فارقتنا وجسدا استعاذ بك من عذابك اللهم اجعلها من من يستظلون بظلك وأكتبها في اهل الجنة يا أرحم الراحمين.

3- اللهم اني اشهدك اني راضي عن زوجتي اللهم بكرمك فارضي عنها وعني واجعلها زوجتي في الجنة اللهم ابني لنا عندك بيتا في الجنة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم احينا عليها وامتنا عليها ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا وتقبلنا بعفوك وبكرمك.

4- اللهم إني اسألك أن تجعل بشاير زوجتي من الشهداء عندك وتجمعني بها ف الجنة يارب العالمين.

5- يارب عوّض فقيدتي عن هذه الدنيا بقصور وجنان ورحمة وريحان اللهم أرحمها برحمتك التي وسعت كل شيء.

6- اللهم كما كانت رحيمة على القريب والغريب أرحمها وكما كانت كريمة فأكرمها بجنة عرضها السماوات والأرض وجميع اموات المسلمين.

7- اللهم اجعل زوجتي في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم أنها أحسنت الصحبة والعشرة والحياة الزوجية اللهم إني راضيا عنها اللهم اعف عنها وسامحها واكرم نزلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

8- يارب أسكن فقيدتي حبيبتي في علييّن ومنازل من نور وحدائق أسوارها مما تشتهي وتطيب بها نفسها يارب بحجم قلبها الواسع وسّع قبرها وآنسها بلطفك اللهم ارحم زوجتي وجعل قبرها روضة من رياض الجنة.

9- اللهم بلل عطش روح زوجتى من أنهار جنتك، اللهم اروي قبرها وأجعل لها في كل قطرة مطر راحه ومغفره يارب العالمين.

10- اللهم أرو قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين وأغفر اللهم لزوجتي وتولها برحمتك يارب.

11- اللهم إن زوجتي عندك.. اللهم ارحمها تحت الأرض.. واسترها يوم العرض.. ولا تخزها يوم البعث.. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.

12- اللهم ارحم زوجتي.. ووسع مدخلها.. ونور منزلها.. اللهم آنس وحشتها.. واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. ولا تجعله حفرة من حفر النار.

13- اللهم وسع قبر زوجتي.. اللهم اجعل قبرها فرحًا وسرورًا كما كانت تفرح قلبي وتسعدني في الدنيا.

14- اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

15- اللّهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير.

16- اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر اللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هاديًا مهديًا أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولًا وفعلًا، وباطنًا وظاهرًا.

17- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاء الأرض عن جنبيها.

18- اللهم احشر زوجتي في زمرة الأنبياء والصالحين والشهداء، وأنعم عليها بالنظر إلى وجهك الكريم.. اللهم ارزقها الشرب من يد نبيك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدًا.

19- اللهم أنزلها منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلها منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم انقلها من مواطن الدود، وضيق اللحود، إلى جنات الخلود

20- اللهم ارحمها تحت الأرض، واسترها يوم العرض، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

21- اللهم اغفر ذنوب زوجتي.. وأنزل عليها الرحمة والسكينة في قبرها.. إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وتعفو عن من تشاء.

22- اللهم ارزقها شفاعة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعني بها في أعلى درجات الجنة.. وصل اللهم على محمد وعلى أله وصحبه

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

23- اللهم أبدل زوجتي وقرة عيني دارًا خيرًا من دارها.. وأهلًا خيرًا من أهلها.. وادخلها يا الله الجنة من غير حساب، اللهم اكفها شر عذاب النار وعذاب القبر وسوء المنقلب.

24- يا رب لقد توفت زوجتي وأتت إليك.. فعاملها يا الله بما أنت أهله، وليس بما هي أهله.. اللهم جازها عن الإحسان إحسانًا.. وعن الذنب والإساءة عفوًا وغفرانًا.

25- اللهم هوّن على زوجتي وشريكة عمري وحياتي سكرات الموت.. اللهم اجعل يومها الأول في القبر خير أيامها..

26- اللهم لا تجعلها حزينة أو وحيدة أو خائفة في قبرها.. اللهم اجعلها فرحة ومطمئنة.

27- اللهم طهر زوجتي من الذنوب.. واغسلها بالماء والثلج والبرد.. ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اكفها شر فتنة القبر وشر عذاب القبر وارحمها واغفر لها

28- اللهم اجعل زوجتي الحبيبة.. في بطن القبر مطمئنة.. وعند قيام الأشهاد آمنة.. وفي أعلى درجات جناتك سابقة.