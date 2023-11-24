لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

برغم أن الدعاء من جملة الأعمال التي تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، إلا أنه لم يرد نص نبوي أو آية قرآنية تحث علي الدعاء للميت يوم الجمعة وليلتها إلا أن البعض يستأنس بفضل الدعاء يوم الجمعة، ويخصص جزءا منه للدعاء للأموات، وفي هذا الإطار نقدم لكم دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى.

دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفي

دعاء ليلة الجمعة

يستحب لكل مسلم أن يسعى لاستغلال يوم الجمعة وليلتها في فعل الطاعات بكل طريقة ممكنة من الدعاء والصلاة والذكر والصلاة على النبي فليلة الجمعة ويومها من الليالي والأيام الخاصة التي يستجيب الله فيها لدعاء عباده، لأن ليلة الجمعة لها فضل كبير منها أنه من مات في ليلة الجمعة فقد وقاه الله فتنة القبر، وليلة الجمعة هي ليلة مميزة اختصها الله بخلق سيدنا آدم، وفيها تقوم الساعة، وورد في السنة النبوية في فضل يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة).

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10 أدعية للمتوفى تخفف عنه عذاب القبر:

• اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

• اللهم ! اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته ونجدته في قبره ورحمته وتسلية أهله وسلوانهم.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفي

أدعية للزوج المتوفى

هناك عدد من الأدعية التي يستطيع العبد دعاءها عند مواجهته لمصيبة الموت، منها ما ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية، بيانها ما يأتي:

(حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ). (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ).

أدعية للزوج المتوفى

فيما يأتي عدد من الأدعية التي يمكن أن تُقال في حق الزوج المتوفى بنية أن يثبته الله، ويمدّ له في قبره:

اللهم أفسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة؛ اللهم اجعل ما أصابه تكفيرًا له ورفعة لدرجاته؛ اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم أطعم زوجي من ثمار الجنة واجعل من نهر الكوثر شرابه اللهم أفسح له في قبره وافتح له بابًا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدًا، ربي اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم يا الله يا كريم مد لزوجي في قبره، اللهم مد له في بصره، اللهم اجعل قبر زوجي روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل لزوجي قبره حفرة من حفر النار.

أدعية بالرحمة والمغفرة للزوج المتوفى

يستطيع المسلم أن يدعو الله -تعالى- ما يشاء ولو كان الدعاء بأسلوبه ولفظه، وفيما يأتي عدد من الأدعية التي يمكن أن تُقال بنية طلب الرحمة للزوج المتوفى:

اللهم اسكب على زوجي الراحل السكينة والرحمة والمغفرة اللهم اجعله من عبادك السعداء. اللهم ارحم زوجي، رب إنه خرج مني وأنا استودعتك إياه فاحفظه لي بحفظك حتى ألقاه، وأسكنه الجنة واجزه عني رفيع منازلها. اللهم ثبت زوجي الراحل بالقول الثابت، وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه.

اللهم استقبله عندك خاليًا من الذنوب والخطايًا، واستقبله وأنت راض عنه غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الرحمين. اللهم اغفر لزوجي الراحل، حتى لا يبقى من المغفرة شيء، وارض عنه حتى لا يبقى من الرضا شيء.

دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

أدعية أخرى للزوج المتوفى

هنالك عدد من الأدعية العامة التي يمكن أن يُدعى بها للزوج المتوفى، بيانها ما يأتي:

اللهم تقبل من زوجي الراحل القليل وتجاوز عنه التقصير، واجعل آخر عذابه عذاب الدنيا. اللهم حاسب زوجي الراحل حسابًا يسيرًا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم، يا من هو أرحم من الأم بولدها.

اللهم حرم لحم زوجي الراحل، ودمه وبشرته على النار، وافتح له أبواب جنتك وأبواب رحمتك يا الله. اللهم ارحم زوجي الراحل فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه فاجعله يا رب مبتسمًا في فردوسك الأعلى.

اللهم يا الله يا كريم مد لزوجي في بصره، واجعل قبره روضة من روض الجنة يا الله. اللهم اكتب زوجي الراحل من عبادك الصالحين واجعله من الصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.

اللهم أدخل زوجي بمنّك وكرمك جنات النعيم، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلًا له. اللهم ابنِ له بيتًا في الجنة واجعل ملتقانا هناك، اللهم إنه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم. الله ارزق أهله وأحبابه الصبر،

اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم أبدل لزوجي دارًا خيرًا من داره، اللهم أبدله أهلًا خيرًا له من أهله، اللهم أبدله زوجًا خيرًا من زوجه، اللهم ادخل زوجي الجنة، اللهم أدخله الجنة، يا الله أعزه من عذاب القبر، وأعزه يا الله من عذاب النار.