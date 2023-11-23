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رياضة

مواعيد مباريات ملحق التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024

منتخب بولندا، فيتو
منتخب بولندا، فيتو

أقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الخميس، قرعة الملحق المؤهل لبطولة يورو 2024 في مدينة نيون السويسرية بمشاركة 12 منتخبا مقسمين إلى 3 مسارات.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مسارات بحيث يتواجد في كل مسار 4 منتخبات يصعد منهم فريق لليورو المقبل في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.

مباريات الملحق المؤهل ليورو 2024

المسار الأول

– نصف النهائي (1): بولندا × إستونيا
– نصف النهائي (2): ويلز × فنلندا
تقام المباراة النهائية على ملعب الفائز من نصف النهائي الأول

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المسار الثاني

– نصف النهائي (1): إسرائيل × أيسلندا
– نصف النهائي (2): البوسنة والهرسك × أوكرانيا
يقام النهائي على أرض الفائز من نصف النهائي الثاني

المسار الثالث

– نصف النهائي (1): جورجيا × لوكسمبورج
– نصف النهائي (2): اليونان × كازاخستان
يقام النهائي على ملعب الفائز من نصف النهائي الأول.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي يوم 21 مارس 2024، بينما تقام المباريات النهائية يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.

تصنيف منتخبات يورو 2024 

وفي قرعة بطولة يورو 2024 المقرر سحبها في الثاني من ديسمبر المقبل، سيتواجد منتخب ألمانيا صاحب الضيافة في المستوى الأول مع البرتغال وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإنجلترا.

وإلى جانب منتخب الدنمارك، قد تأتي المنافسة من المستوى الثاني من جانب تركيا والنمسا، اللذين حققا الفوز على المنتخب الألماني مؤخرا خلال فترة الأجندة الدولية، والمجر ورومانيا وألبانيا.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات كرواتيا وهولندا واسكتلندا وسلوفينيا وسلوفاكيا والتشيك، بينما يأتي منتخب إيطاليا في المستوى الرابع مع صربيا وسويسرا و3 منتخبات من المفترض تأهلها عبر الملحق الفاصل.

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يورو 2024 يويفا الاتحاد الاوروبي لكرة القدم مدينة نيون السويسرية

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